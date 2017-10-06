Александр Лукашенко посетит Слуцкий район с рабочей поездкой 6 октября

Новости Беларуси. Главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона и производственно-экономическом состоянии совхоза «Рачковичи», который находится в структуре БЖД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После Александр Лукашенко ознакомится с работой республиканского семинара по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения.

Президента подробно проинформируют о состоянии дорожной сети, перспективах ее модернизации и развития, ресурсосберегающих технологиях и материалах, применяемых при устройстве местных дорог.