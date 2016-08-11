Парламентские выборы в Беларуси: 11 августа начнется работа долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

Новости Беларуси. 11 августа, как запланировано, начнется работа долгосрочных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ в Беларуси. Наблюдатели – это 38 экспертов из 13 стран – будут работать группами по двое в различных регионах. Кроме того, бюро по демократическим институтам и правам человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пригласит 400 краткосрочных наблюдателей для мониторинга избирательного процесса в день выборов. Они назначены на 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.