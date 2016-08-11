Парламентские выборы в Беларуси: 11 августа завершается регистрация кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. 11 августа завершается очередной этап избирательной кампании в Беларуси. Центризбирком назовет окончательный список зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты Представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анализ поданных документов стартовал 2 августа. Получив официальный статус, претенденты на депутатское кресло приступают к агитации и проводят ее в плоть до 10 сентября. Это выступления перед избирателями, публикация программ в печати и знакомство с электоратом в эфире радио и телевидения.

12 августа состоится жеребьевка для определения даты и времени выступлений. На СТВ выступления кандидатов будут транслировать, начиная с 15 августа.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Мне приятно сказать, что мы не имеем ни одного безальтернативного избирательного округа, хотя количество отказов, конечно, разное. Где-то около 20% кандидатов получили, что называется, штрафную карточку, то есть они не станут кандидатами (это были всего лишь претенденты) по территории Минской области. Около 20% отказов. Многовато, сразу же могу сказать. Но вполне возможно, что поправят наши окружные избирательные комиссии, областная комиссия либо Минский областной суд.