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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Какие темы обсудили?

02 октября 2020 10:36
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Новости Беларуси. Международные проблемы, COVID, а также итоги совместных мероприятий: президенты Беларуси и России обсудили по телефону широкий круг тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Какие темы обсудили? -1

Анализируя мировую повестку, лидеры затронули ситуацию в Нагорном Карабахе. Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили положение дел в Беларуси и России.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Какие темы обсудили? -4

Обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран. Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с COVID, главы государств высказали озабоченность ростом заболеваемости. В этой связи президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Какие темы обсудили? -7

Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений «Славянское братство – 2020».

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Какие темы обсудили? -10

Подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России, подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях прямых контактов на уровне регионов и предприятий.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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