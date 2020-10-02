Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Какие темы обсудили?

Новости Беларуси. Международные проблемы, COVID, а также итоги совместных мероприятий: президенты Беларуси и России обсудили по телефону широкий круг тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анализируя мировую повестку, лидеры затронули ситуацию в Нагорном Карабахе. Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили положение дел в Беларуси и России.

Обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран. Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с COVID, главы государств высказали озабоченность ростом заболеваемости. В этой связи президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами.

Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений «Славянское братство – 2020».