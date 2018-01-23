Сохранить мир и порядок в европейском доме. Представитель ПА ОБСЕ Кент Харстед находится с визитом в Беларуси

Минск по-прежнему рассчитывает на тесное сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Уже на ближайших парламентских сессиях ОБСЕ белорусская сторона представит несколько актуальных документов: они касаются борьбы с терроризмом и киберпреступностью. После проведения в белорусской столице летней сессии организации в 2017 году контакты парламентариев заметно активизировались.

Кент Харстед, специальный представитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе:

Это было великолепное мероприятие с очень хорошим результатом для всех нас. Я сам был активно вовлечен в этот процесс и особенно доволен видеть тот факт, что Беларусь сдержала свое слово до буквы по каждому из вопросов. Первоначально были те, кто сомневался, но потом жизнь показала, что это было правильное решение – провести мероприятие здесь, в Минске.