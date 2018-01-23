Лукашенко: «Для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы»

Новости Беларуси. Беларусь останется надежной площадкой для ОБСЕ и приложит максимум усилий для сохранения мира и порядка в общем европейском доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские законотворцы принимают активное участие в работе Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одна из важнейших инициатив нашей страны – принятие резолюции по взаимодействию в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.

Обсуждая международную обстановку и вопросы обеспечения безопасности, Президент подчеркнул: официальный Минск готов в очередной раз стать площадкой для снятия напряжения в европейском регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается безопасности европейской, региональной, вы знаете наше отношение ко многим вещам, ко многим тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира. Слава Богу, мы могли это продемонстрировать всему миру. Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И, поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы, и мы будем делать всё, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок.

Что касается в целом тенденции в мире, вы хорошо владеете ситуацией. Скажу одно: нам надо срочно что-то предпринимать, чтобы негативную тенденцию, характеризующую напряжененость в Европе, как-то снизить. И мы предложили обсудить в качестве варианта, подойти к некоему «Хельсинки-2» для того, чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте. Пусть это может быть не «Хельсинки-2», пускай какая-то другая формулировка – мы придумаем, как этот процесс назвать. Хотя, думаю, «Хельсинки-2» – это будет понятно и будет продолжением того процесса, который когда-то был обозначен по соседству с вашей страной.