В Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Москвой и Киевом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Он начался на фоне террористических атак со стороны Украины. Тем не менее российская делегация вылетела в Турцию, где представила свой меморандум – это важнейший документ, который содержит условия наступления мира, как видит это Кремль.

Прекращение огня возможно, но только после того, как Киев или отведет войска, или начнет демилитаризацию и денацификацию, Запад снимет санкции, а новые территории Российской Федерации будут признаны. Уже в ходе переговоров стало известно, что Украина не эти условия не пошла, а буквально через несколько часов Зеленский назвал участников российской делегации и руководство страны «идиотами».

Несмотря на теракты и оскорбления, дипломаты продолжили работу и, казалось бы, договорились о гуманитарных вопросах. Планировался новый обмен пленными, а также возврат тел украинских военных. Но уже в субботу стало известно, что и этих действий не будет, Украина отказалась от них на неопределенный срок. Похоже, причина демарша – в изменении позиции Трампа. После того, как были атакованы ядерные силы России, он, по сути, встал на сторону Путина и заявил, что Москва теперь вправе нанести ответный удар. После чего Украине уже не было смысла бороться за расположение Трампа и имитировать переговоры.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры «с теми, кто делает ставку на террор».

Владимир Путин, президент России:

Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов.