Белорусская церковь не остается в стороне от сирийского вопроса

Новости Сирии. Сирия под ударом. Тучи НАТО сгущаются над этой ближневосточной страной. В СМИ поступила информация, что сирийская оппозиция передала Западу список целей, которые необходимо уничтожить. Операция может начаться уже через несколько дней.

Окончательное решение по сирийскому вопросу Альянс примет 29 августа на специальном совещании. А пока военные корабли США вплотную приблизились к берегам суверенного государства, чтобы принять, как выразились в Белом доме, меры воспитательного характера. То есть не планировать затяжную военную операцию, а ограничиться несколькими смертельными ударами.

Кстати, потом США посчитали, что в принципе готовиться нужно ко всему. Например, к тому, что было разыграно собратьями по Альянсу в Ливии, когда открытая интервенция погубила тысячи человек, а миллионы были вынуждены бежать из своей страны. Не упустила шанс Западная коалиция проявить себя и в Египте, если не словом, так делом – оружием и финансами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 7 сентября

Не остаётся в стороне от сирийского вопроса и церковь. 7 сентября белорусские католики будут молиться за мир в Сирии. Высшее католическое духовенство страны таким образом решило поддержать инициативу Папы Римского Франциска. На днях Понтифик предложил посвятить 7 сентября - праздник Рождества Богородицы - посту и молитве за мир на всем Ближнем Востоке и в других странах.

7 сентября в минском архи-кафедральном костеле Девы Марии пройдет святая месса во главе с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской Архиепархии римско-католической церкви Республики Беларусь:

Сапраўды, гэта павінна быць супольная малітва, бо гэта супольная бяда. Мы проста стаім на парозе новай вайны, і трэба супрацьстаяць гэтаму, каб мірным шляхам, каб шляхам дыялогу вырашыць гэту праблему.

Прихожане:

Я специально выбрала такое время, чтобы сегодня придти и помолиться. Это самая главная проблема во всем мире.

Только в костеле мы имеем надежду, что мы своими молитвами, своими обращениями к Господу Богу внесем лепту.