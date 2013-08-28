Более 150 человек, в том числе белорусы, эвакуированы из Сирии

Новости России. Иностранцы спешно покидают Сирию. Спецборт МЧС несколько часов назад доставил из горячей точки в Москву около 70 человек. Все они граждане СНГ, среди эвакуированных есть и наши соотечественники.

Это уже второй рейс за последние сутки. Накануне ночью в аэропорт «Домодедово» прилетели 89 человек. Это граждане России, Украины, Беларуси и Молдовы.

По мнению экспертов, все это происходит за сутки до военной операции Запада. В ближайшее время по Сирии могут быть нанесена серия точечных ударов. О готовности вмешаться в сирийский конфликт, не дожидаясь решения Совета Безопасности ООН, заявили США, Великобритания и Франция. Россия и ряд других стран уже выступили с осуждением агрессивных намерений стран Запада.

Посольство Беларуси в Дамаске работает в прежнем режиме. С нашими соотечественниками, которые остаются в Сирии поддерживают контакт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Коровайко, заведующий Консульским отделом Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Что касается последнего рейса, он прибыл буквально пару часов назад. На борту оказалось 4 взрослых человека и 5 детей. Двоих взрослых встретили родственники, остальных мы на автобусе посольства перевезли на Белорусский вокзал. Мы их посадим на поезд.