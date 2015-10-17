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8 граждан Беларуси эвакуированы из Сирии

17 октября 2015 17:18
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Новости Беларуси. 8 граждан Беларуси эвакуированы из Сирии. Утром борт МЧС России доставил в Москву группу людей. Это россияне, белорусы, украинцы, сирийцы —всего 56 человек. Все они пожелали покинуть Сирийскую Арабскую Республику в связи с активизацией боевых действий на ее территории. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в зону конфликта гуманитарный груз, а на обратном пути из Латакии осуществил перевозку пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские беженцы — это сразу две семьи с маленькими детьми. Посольство нашей страны в Москве уже помогло им приобрести билеты на родину. В Беларуси они окажутся ближе к полуночи. 

Белорусские дипломаты вместе  с российскими коллегами продолжают отслеживать ситуацию, связанную с эвакуацией граждан из зоны конфликта, и в случае необходимости готовы оказывать поддержку белорусским гражданам.

Напомним, с 2011-го года в Сирии  продолжается конфликт между правительственными войсками и различными террористическими формированиями. За это время погибли более двухсот тысяч человек.

# общество # Война в Сирии

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