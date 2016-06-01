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Силовые ведомства государств-участников СНГ провели спецоперацию в Новолукомле

01 июня 2016 07:11
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Новости Беларуси. Силовые ведомства государств-участников СНГ провели спецоперацию в Новолукомле. Первый этап совместных учений специальных служб государств-участников СНГ завершился поражением противника. По легенде, ими были хакеры, которые совершали компьютерные атаки на объекты транспорта, энергетики и жизнеобеспечения страны. Все они были задержаны на территории пяти государств: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

Таким образом, этот комплекс антитеррористических мероприятий можно считать успешно завершенным. Финальный этап – силовая фаза учений спецслужб государств-участников СНГ – развернется 1 июня на Лукомльской ГРЭС. Участникам операции предстоит отработать совместные действия по освобождению заложников и обеспечению нормальной работы стратегического объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ

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