Новости Беларуси. Вспомогательный санитарно-эпидемиологический орган появится в Евразийском экономическом союзе. Такое решение принято по итогам прошедшего в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Новая организация будет оказывать всестороннее содействие странам союза в проведении согласованной политики в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, а также координировать взаимодействие уполномоченных по данным вопросах органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.