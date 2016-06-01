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Вспомогательный санитарно-эпидемиологический орган появится в Евразийском экономическом союзе

01 июня 2016 06:30
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Новости Беларуси. Вспомогательный санитарно-эпидемиологический орган появится в Евразийском экономическом союзе. Такое решение принято по итогам прошедшего в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Новая организация будет оказывать всестороннее содействие странам союза в проведении согласованной политики в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, а также координировать взаимодействие уполномоченных по данным вопросах органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Евразийский союз

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