«Укрепить связи между странами»: о перспективах экономического сотрудничества Беларуси и Испании говорили в Минске 18 октября

Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Испании определили приоритетные направления в сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло первое заседание межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию. Энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика.

Еще в июне МИДы двух стран договорились перейти к более тесному сотрудничеству. Тогда Испанию посетил глава нашего внешнеполитического ведомства. И вот в Минске собирается первое заседание межправительственной белорусско-испанской комиссии. Разговор, понятно, о перспективах.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:

Мы адзначаем апошнія тры гады пастаянны рост беларускага экспарту на іспанскі рынак, гэта 20% кожны год. У гэтым годзе таксама ён прырастае, прырастае агульны гандлёвы абарот і па іспанскай статыстыцы. Але зразумела, што калі мы паглядзім на валавы ўнутраны прадукт Іспаніі – гэта вялікі рынак, адзін з самых буйных рынкаў у Еўрапейскім саюзе. І зразумела, тут могуць быць даволі значныя перспектывы па нарошчванню паставак беларускай прадукцыі на іспанскі рынак.

Не использованный потенциал. Испанию по величине экономики зачисляют в пятерку лидеров Евросоюза. А если говорить о мировой статистике, то результаты тоже впечатляющие – 12-13-е место. В последние годы экономика этой страны демонстрирует завидные на просторах еврозоны темпы роста. Высокие объемы экспорта. Среди классических для Испании позиций – производство автозапчастей, промышленных станков и оборудования. Вот, кстати, представитель одной из станкостроительных компаний. Сегодня он тоже в Минске. В поиске новых партнеров. Опыт работы в Беларуси есть.

Аркаитс Морабиде, менеджер станкостроительной компании (Испания):

Мы успешно сотрудничаем с «Белазом». На заводе уже применяется наше оборудование. Оно позволяет сделать производство высокотехнологичнее и экономнее. И мы с удовольствием будем участвовать в дальнейшей модернизации предприятий Беларуси.

Еще один пример. Основанная в Испании компания давно вышла на международный уровень. Офисы в 20 странах мира.

Дмитрий Авдеев, региональный менеджер инжиниринговой компании (Испания):

В Беларуси работаем с 2015 года. Первый наш проект был связан с финансированием Европейского союза – для осуществления технической помощи для Министерства охраны окружающей среды.

В настоящее время мы работаем с нефтеперерабатывающим заводом «Нафтан» в Новополоцке по модернизации их линии по переработке нефти. Перспективных проектов немало. Сегодня в Министерстве иностранных дел определили главные направления, модернизация промышленного потенциала в том числе. А еще энергоэффективность и энергосбережение, инфраструктура и проекты государственно-частного партнерства, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Для того, чтобы придать ускорение совместной деятельности, обсудили финансовые инструменты. Испания предлагает варианты финансирования наших будущих проектов.

Хосе Луис Кайзер, генеральный директор по международной торговле и инвестициям Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании:

Средства, которые предоставляет наш государственный секретариат по торговле и фонд по интернационализации испанских предприятий в полном распоряжении белорусской стороны. Мы проанализировали все аспекты – от торговых до торговых до правовых – и готовы сделать всё необходимое для того, чтобы укрепить связи между странами и увеличить объемы двустороннего товарооборота.

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Еще одним важным аспектом нашего взаимодействия является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время стороны не в полном объеме используют имеющийся потенциал.