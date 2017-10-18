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Учения по реагированию на радиационные аварии проходят в Беларуси

18 октября 2017 15:43
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Новости Беларуси. Плановые учения по реагированию на радиационные аварии начались в Беларуси. В течение 2 дней специалисты отрабатывают навыки при защите населения и территории в связи с выбросом опасных веществ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такая тренировка – международная рекомендация для стран, которые строят собственную АЭС. Кроме того, Беларусь соседствует с государствами, которые имеют атомную энергетику. Поэтому есть необходимость практической отработки по всем регионам. Так, в Минской области учения проходят на полигоне «Светлая Роща» Борисовского района.

Также премьер-министр подчеркнул, что «постановлением правительства утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами белорусской атомной станции совершенствуется и система аварийного реагирования». Здесь – подробности.

К слову, вопросам безопасности при возведении и эксплуатации белорусской АЭС уделяется большое внимание. Запуск первого энергоблока Островецкой атомной электростанции запланирован на 2019 год.

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# Военные учения # Андрей Кобяков

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