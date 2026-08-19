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Кирилл Валевский вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-20)

19 августа 2026 11:16
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Уже сегодня, 19 августа, вечером Кирилл Валевский сразится за золото чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель греко-римского стиля, выступающий в категории до 82 килограммов, по ходу турнира победил соперников из Турции, Египта и Финляндии, а в схватке 1/2 одолел азербайджанца Эльмина Алиева. Оппонентом белоруса в противостоянии за чемпионский титул будет россиянин Рамазан Нехай.

Напомним, 18 августа серебряную награду планетарного форума в Братиславе завоевал Михаил Марковский. 

# Греко-римская борьба

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