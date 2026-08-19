Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Цинциннати

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории тысяча в Цинциннати. Первая ракетка мира уверенно переиграла китаянку Ван Синьюй, которая идет на 36-м месте в планетарном рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый сет прошел под полным контролем нашей примы – 6:1. Во второй партии она также владела заметным преимуществом, но соперница сумела немного обострить борьбу, тем не менее игровой отрезок остался за Ариной – 6:3. Встреча продолжалась всего 55 минут. За это время землячка выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Она очень непростая соперница, поэтому победить ее в двух сетах меньше чем за час – невероятный результат. Я очень рада, что прошла дальше. Думаю, я действительно доверяла себе и шла на удары, не переосмысливая каждый момент. Считаю, именно это стало моим главным оружием в сегодняшнем матче. Я очень довольна, что смогла сохранять концентрацию и была включенной в каждый розыгрыш.

Следующей оппоненткой лидера мирового топа будет Сара Бейлек из Чехии.