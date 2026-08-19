На Луне сфотографировали новый кратер

На Луне зафиксирован новый кратер, пишет РИА Новости. Фотоснимки углубления на поверхности спутника Земли опубликовало NASA.

Кратер был образован вследствие падения части ракеты Falcon-9 компании SpaceX.

Исследователи определили глубину и ширину кратера, составивших около 18 м и 3 м соответственно.

На фото также видно расходящиеся от кратера светлые и темные лучи. Это выброшенная с поверхности пыль и породы, на которые воздействовал солнечный ветер, космические лучи и микрометеориты, а также свежий материал, располагавшийся глубже.

Фото удалось сделать с 11 по 12 августа. До этого нужное место искали 6 дней.

Фото: Pinterest