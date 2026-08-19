Четыре человека погибли в крупном ДТП в Турции. Микроавтобус на скорости врезался в дорожное ограждение, после чего вылетел в овраг и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли полиция, бригады медиков и пожарных. Спасателям пришлось эвакуировать людей, которые оказались заблокированы в салоне. Десять пострадавших с различными травмами доставили в больницы. Для транспортировки задействовали в том числе санитарные вертолеты. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент аварии в автобусе находились 14 пассажиров.

Спасательную операцию осложнял рельеф местности: автобус упал к подножию крутого горного склона, поэтому добраться до пострадавших было непросто. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.