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Четыре человека погибли в крупном ДТП в Турции

19 августа 2026 11:06
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Четыре человека погибли в крупном ДТП в Турции. Микроавтобус на скорости врезался в дорожное ограждение, после чего вылетел в овраг и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли в крупном ДТП в Турции-2

На место происшествия прибыли полиция, бригады медиков и пожарных. Спасателям пришлось эвакуировать людей, которые оказались заблокированы в салоне. Десять пострадавших с различными травмами доставили в больницы. Для транспортировки задействовали в том числе санитарные вертолеты. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент аварии в автобусе находились 14 пассажиров. 

Спасательную операцию осложнял рельеф местности: автобус упал к подножию крутого горного склона, поэтому добраться до пострадавших было непросто. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. Полиция начала расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

# Турция # ДТП # происшествия

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