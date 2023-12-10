Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи

С рабочим визитом глава государства находится в Экваториальной Гвинее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры вышли содержательными и, что немаловажно, прошли в дружеской обстановке. Именно такие теплые отношения, а также реальная заинтересованность в сотрудничестве двух государств позволили сделать впечатляющий рывок в развитии партнерства всего за полгода.

Второй день официального визита главы государства в Экваториальную Гвинею начался с перелета. Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту города Менгомейен. Александра Лукашенко у трапа встретил Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пригласил белорусского лидера посмотреть на строящуюся новую столицу Экваториальной Гвинеи – Сьюдад-де-ла-Пас, название которого с испанского переводится как «Город мира».

Африканский лидер встретил нашего Президента у трапа, на экскурсию по готовым объектам будущей столицы главы государств решили поехать на одной машине. Во время экскурсии Александру Лукашенко показали Афро-Американский университет Центральной Африки, госпиталь, а также Дом правительства.

Отметим, переговоры, которые начались накануне, продолжаются и сегодня, но уже в неформальной обстановке. Также присутствовала первая леди Экваториальной Гвинеи. Она посещала Беларусь в начале сентября и ознакомилась с объектами отечественного здравоохранения. Сотрудничество именно в этом секторе курирует супруга лидера Экваториальной Гвинеи.