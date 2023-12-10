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Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи

10 декабря 2023 13:49
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С рабочим визитом глава государства находится в Экваториальной Гвинее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры вышли содержательными и, что немаловажно, прошли в дружеской обстановке. Именно такие теплые отношения, а также реальная заинтересованность в сотрудничестве двух государств позволили сделать впечатляющий рывок в развитии партнерства всего за полгода.

Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи-1

Второй день официального визита главы государства в Экваториальную Гвинею начался с перелета. Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту города Менгомейен. Александра Лукашенко у трапа встретил Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пригласил белорусского лидера посмотреть на строящуюся новую столицу Экваториальной Гвинеи – Сьюдад-де-ла-Пас, название которого с испанского переводится как «Город мира».

Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи-4

Африканский лидер встретил нашего Президента у трапа, на экскурсию по готовым объектам будущей столицы главы государств решили поехать на одной машине. Во время экскурсии Александру Лукашенко показали Афро-Американский университет Центральной Африки, госпиталь, а также Дом правительства.

Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи-7

Отметим, переговоры, которые начались накануне, продолжаются и сегодня, но уже в неформальной обстановке. Также присутствовала первая леди Экваториальной Гвинеи. Она посещала Беларусь в начале сентября и ознакомилась с объектами отечественного здравоохранения. Сотрудничество именно в этом секторе курирует супруга лидера Экваториальной Гвинеи.

Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи-10

Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи-12

Напомним, накануне лидеры стран подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года. Документ охватывает 15 ключевых направлений взаимодействия. Как подчеркнул Президент, их реализация начнется уже в ближайшее время. И все вопросы в случае необходимости будут решаться в том числе на уровне глав государств.

Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи-15

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# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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