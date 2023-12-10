Второй день официального визита. Лукашенко прибыл на материковую часть Экваториальной Гвинеи
С рабочим визитом глава государства находится в Экваториальной Гвинее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры вышли содержательными и, что немаловажно, прошли в дружеской обстановке. Именно такие теплые отношения, а также реальная заинтересованность в сотрудничестве двух государств позволили сделать впечатляющий рывок в развитии партнерства всего за полгода.
Второй день официального визита главы государства в Экваториальную Гвинею начался с перелета. Белорусский борт № 1 приземлился в аэропорту города Менгомейен. Александра Лукашенко у трапа встретил Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Он пригласил белорусского лидера посмотреть на строящуюся новую столицу Экваториальной Гвинеи – Сьюдад-де-ла-Пас, название которого с испанского переводится как «Город мира».
Африканский лидер встретил нашего Президента у трапа, на экскурсию по готовым объектам будущей столицы главы государств решили поехать на одной машине. Во время экскурсии Александру Лукашенко показали Афро-Американский университет Центральной Африки, госпиталь, а также Дом правительства.
Отметим, переговоры, которые начались накануне, продолжаются и сегодня, но уже в неформальной обстановке. Также присутствовала первая леди Экваториальной Гвинеи. Она посещала Беларусь в начале сентября и ознакомилась с объектами отечественного здравоохранения. Сотрудничество именно в этом секторе курирует супруга лидера Экваториальной Гвинеи.
Напомним, накануне лидеры стран подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года. Документ охватывает 15 ключевых направлений взаимодействия. Как подчеркнул Президент, их реализация начнется уже в ближайшее время. И все вопросы в случае необходимости будут решаться в том числе на уровне глав государств.