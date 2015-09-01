«Щит Союза-2015»: Совместные учения Беларуси и России пройдут в Ленинградской и Псковской областях

Новости Беларуси. 1300 белорусских военных примет участие в учениях «Щит Союза-2015». Совместные тренировки войск Беларуси и России пройдут на территории Ленинградской и Псковской областей. Более 8 тысяч солдат и офицеров, 400 боевых машин, десятки самолетов и вертолетов встретятся на маневрах.

Ко дню отправки на учения рядовой Богданов основательно готовил не только вверенную ему технику – «штудировал» и теорию. Говорит, теперь важно все навыки максимально применить на практике.

Николай Богданов, военнослужащий 111 гвардейской артиллерийской бригады:

Мероприятие интересное, для многих долгожданное. И оно одновременно такое же ответственное, потому что на этом мероприятии мы представляем не только бригаду, город, а целую страну.

Военнослужащие говорят: эти учения – своеобразный экзамен на боеготовность. Артиллеристы к маневрам готовились не один месяц. В учениях примут участие порядка 200 военнослужащих этой части и около 50 единиц боевой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Леонов, командир 111 гвардейской артиллерийской бригады:

Личный состав, привлекаемый к учениям, полностью готов к предстоящим мероприятиям. Весь комплекс мероприятий, касающийся подготовки к предстоящим учениям, выполнен, в том числе проведены контрольные занятия с боевой стрельбой. Бесспорно, это важнейшее мероприятие в боевой подготовке личного состава бригады в этом году.

С минуту на минуту команды «к отправке» ждет и третий, как говорят военные, «крайний» эшелон с десантниками. За считанные минуты до гудка поезда Николай Горбач еще раз проверяет свой багаж и объясняет: чтобы ничто не отвлекало от выполнения боевых задач, с собой взял только самое необходимое.

Николай Горбач, военнослужащий 38 гвардейской отдельной мобильной бригады:

Впервые на таких масштабных учениях. Для выполнения поставленной задачи берем самое необходимое: рюкзак десантника, коврик, спальный мешок, средства химической защиты.

Среди воинов в голубых беретах на «учебную передовую» отправляются и женщины. Говорят, сложные тактические задачи их не смущают. Больше переживают, чтобы в тылу все было спокойно.

Елена Щегельская, военнослужащий 38 гвардейской отдельной мобильной бригады:

Учения для военнослужащих-женщин (подчеркиваю: военнослужащих) всегда трепетное событие. Мы оставляем своих родных самих, наши мужья будут заботиться о наших детях.

Не страшны бойцам и бытовые трудности. Все необходимое – на эшелоне. Это не только боевая техника, но и свои баня и кухня. Буквально через несколько часов после прибытия часть сможет автономно функционировать даже в незнакомой местности.

Дмитрий Соболь, командир 38 гвардейской отдельной мобильной бригады:

Мы не первый раз выезжаем. Это итог всей нашей работы за год. Учения серьезные, мы к ним год готовились. 150 человек примерно отбывает и около 200 единиц техники.

Активная фаза учений пройдет с 10 по 16 сентября на территории Ленинградской и Псковской областей Российской Федерации. С двух сторон в маневрах примут участие порядка 8 тысяч военных, около 400 единиц боевой техники и десятки «крылатых машин».