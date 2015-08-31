В результате беспорядков у здания Верховной Рады Украины пострадали более 120 человек

Новости Украины. Последний день лета омрачен кровавыми столкновениями в Украине. В череде тревожных событий последствия сегодняшних беспорядков у Верховной Рады стали новостью № 1, шокирующей не только для самих украинцев. Митинг возле здания Парламента начался в час дня и быстро перерос в конфликт, где в ход шли все возможные средства и даже боевое оружие. Результат – более 120 человек получили ранения, погиб боец Нацгвардии.

Относительно недолго центр Киева продержался без дыма, воя сирен «Скорой» и луж крови, заливающих страницы новейшей украинской истории.

Столкновениями протестующие отреагировали на принятие в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

Это предполагает своего рода «особое положение» отдельных районов Донецкой и Луганской областей и расширение независимости этих регионов. Такой сценарий, в частности, был предусмотрен Минскими соглашениями, направленными на прекращения огня на Донбассе. Но после голосования депутатов настоящий огонь разгорелся возле Верховной Рады.

«Коктейлями Молотова», дымовыми шашками и кусками брусчатки уже не обошлись. Кто-то из протестующих бросил боевую гранату.

По предварительным данным, погиб один человек: силовику осколком буквально разорвало грудную клетку. Десятки пострадавших. Один из силовиков в результате взрыва потерял ногу, серьезные травмы получили и несколько журналистов, работавших на месте событий.

В ходе столкновений травмы получили более 120 человек. Чтобы взять ситуацию под контроль, силовики применили слезоточивый газ.

А тем временем сторонникам децентрализации Украины еще предстоит голосование во втором чтении. Пока кому-то, в буквальном смысле, пережить бы итоги сегодняшнего заседания. Некоторые участники столкновения до сих пор в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.