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В Минске в закрытом формате проходят переговоры политической подгруппы контактной группы по Украине

01 сентября 2015 11:11
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Новости Украины. Первое сентября — контрольная дата для выполнения очередных шагов по установлению мира на юго-востоке Украины. Ранее была достигнута договорённость об отводе вооружения калибром до 100 миллиметров с линии соприкосновения. Но вопрос так и остаётся не решённым.

В Минске сегодня, 1 сентября, в закрытом формате проходят переговоры политической подгруппы трехсторонней контактной группы по Украине. В списке заявленных к обсуждению вопросов конституционная реформа и статус Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Верховная рада приняла в первом чтении проект изменений Конституции, которые могут наделить  отдельные районы Донецкой и Луганской областей особыми правами и расширить независимость этих регионов. Это вызвало недовольство протестующих. В результате беспорядков в Киеве пострадали более 140 человек, погибли два бойца нацгвардии. Милиция сейчас усилила патрулирование центра города, на улицы вывели бронемашины.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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