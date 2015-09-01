В Минске в закрытом формате проходят переговоры политической подгруппы контактной группы по Украине

Новости Украины. Первое сентября — контрольная дата для выполнения очередных шагов по установлению мира на юго-востоке Украины. Ранее была достигнута договорённость об отводе вооружения калибром до 100 миллиметров с линии соприкосновения. Но вопрос так и остаётся не решённым.

В Минске сегодня, 1 сентября, в закрытом формате проходят переговоры политической подгруппы трехсторонней контактной группы по Украине. В списке заявленных к обсуждению вопросов конституционная реформа и статус Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Верховная рада приняла в первом чтении проект изменений Конституции, которые могут наделить отдельные районы Донецкой и Луганской областей особыми правами и расширить независимость этих регионов. Это вызвало недовольство протестующих. В результате беспорядков в Киеве пострадали более 140 человек, погибли два бойца нацгвардии. Милиция сейчас усилила патрулирование центра города, на улицы вывели бронемашины.