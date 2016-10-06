Прямой эфир

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

06 октября 2016 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из Пакистана Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Узбекистан. 6 октября самолет главы государства приземлился в аэропорту Самарканда.

Александра Лукашенко встретил исполняющий обязанности Президента Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев.

В его сопровождении Александр Лукашенко посетил кладбище, где похоронен Первый президент Узбекистана. К могиле Ислама Каримова были возложены цветы. Затем во Дворце форумов Александр Лукашенко пообщался с вдовой умершего Президента и высказал ей свои соболезнования.

Напомним, Ислам Каримов умер 2 сентября после перенесенного инсульта на 79-м году жизни. Его избрали главой государства в 1991 году и все это время он был бессменным президентом Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Узбекистан

Другие новости рубрики

Все новости
Официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан завершен: самолет Президента вылетел из авиабазы «Нур Хан»
06 октября 2016 10:30

Официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан завершен: самолет Президента вылетел из авиабазы «Нур Хан»

Клуб бывших депутатов может появиться в Беларуси
06 октября 2016 10:20

Клуб бывших депутатов может появиться в Беларуси

Отношения между Беларусью и Пакистаном обязательно выйдут на уровень политических
06 октября 2016 07:30

Отношения между Беларусью и Пакистаном обязательно выйдут на уровень политических