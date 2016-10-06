Последний день двенадцатой сессии депутатов пятого созыва: сенаторы одобрили 26 законопроектов

Новости Беларуси. Бюджет на 2017 год и налоговый кодекс 6 октября одобрены на заключительной сессии Совета Республики V созыва. Главный финансовый документ социально адоптирован и учитывает кредитные обязательства Беларуси. Толщина республиканского кошелька остаётся такой же, как в 2016 году, а налоговая нагрузка на экономику снизится, подрастут расходы на образование и здравоохранение.

Также предусмотрено увеличение зарплат и трудовых пенсий.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вот этим электронным мандатом за четыре года отечественные сенаторы вписали в историю белорусского парламентаризма более четырёхсот законопроектов. Половина из них касалась социально-экономической сферы.

В последний день работы пятого созыва на мониторе за рабочими столами тоже очень важный финансовый документ – бюджет на 2017 год.

Его уже одобренным вместе с этой карточкой сенаторы передают новичкам.

Поправки и предложения в проект бюджета парламентарии предлагали и вносили три месяца. Эта было своеобразным домашним заданием для сенаторов между сессиями. Теперь о важном документе – не скрывая эмоций: после одобрения бюджета в Совете Республики – председатель постоянной комиссии за трибуной зачитал стихи, а в интервью даже зарычал.

Владимир Пантюхов, председаетль постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Бюджет «трёх Р» – реальное распределение ресурсов. Но это игра слов, он сбалансированный и реалистичный, он профицитный, он транспарентный и он социально-ориентированный.

Бюджет с профицитом. Если проще в кубышку белорусы положат 1.5 миллиарда рублей. Это позволит увереннее чувствовать себя при выплатах кредитов. На долговые обязательства уйдёт более 5 миллиардов рублей. Половина средств от налоговых пошлин за нефтепродукты и выпуска ценных бумаг, остальная сумма будет рефинансирована.

В приоритете – социальная сфера. На образование и здравоохранение более чем по 4% от ВВП.

Поддержка льготного строительства и материнского капитала. А на социальную политику – на 15% средств больше чем в 2016 году.

Мариана Щеткина, министр труда и социальной защиты населения Республики Беларусь:

Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме 12,7 миллиарда, причём 76,1%, то есть 9,6 миллиардов, направлены на финансирование пенсионного обеспечения.

Налоговая нагрузка на экономику чуть более 23,5% – это даже меньше чем в 2016 году.

Основные источники пополнения казны прежние: налог на добавленную стоимость и прибыль. А вот в налоговом кодексе – некоторые изменения. Несущественные льготы упразднят, по пяти позициям – упорядочат. Самые ощутимые изменения в налогообложении продуктов виртуальной реальности.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Эта мера не окажет негативного влияния на привлекательность белорусского рынка в сфере IT-услуг. Это международная практика. В данном случае НДС будет взиматься по местонахождению покупателя, то есть на территории нашей страны.

Законы о бюджете и налогообложении касаются всех. А одобренная Конвенция о правах инвалидов - почти каждого 20 белоруса. Говорим о людях с ограниченными возможностями, а подразумеваем права человека.

Окружающая среда не должна ограничивать таких людей. По сути программу социализации инвалидов сенаторы поддержали в унисон как и музыка, которая звучит в процессе голосования.

Вспомнили в Совете Республики и латиноамериканские мотивы. Беларусь для бразильцев и Бразилия для наших соотечественников будет доступнее.

Ратифицирован безвизовый въезд. Потери от отказа консульских сборов оцениваются в 30 тысяч долларов.

Но ожидаемые доходы от заокеанских туристов больше. К тому же это поспособствует и бизнес связям.

Теперь без штампа в паспорте миграционной службы можно попасть и в административный район Китая – Макао.

Всё чаще гости в форме из Юго-Восточной Азии интересуются белорусскими товарами цвета хаки. Сенаторы проголосовали за ратификацию военно-технического сотрудничества с Королевством Таиланд. Военные представители этого государства частые гости на предприятиях белорусской оборонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гурулёв, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Соответствующее соглашение позволит более активно работать на рынке Таиланда, не требует соответствующих бюджетных ассигнований, позволит повысить экспорт нашей продукции в эту страну.

А в целом итоги работы этого дня, этой сессии и этого созыва подвёл Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Нвационального собрания Республики Беларусь:

Наша деятельность стала заметнее в обществе, разнообразнее по кругу решаемых вопросов. Совершенствование законодательства содействовало демократизацици общественных отношений. Для получения обратной информации об эффективности законов мы начали проводить мониторинги практики их применения.

Всего в Совете Республики 6 октября за четыре часа одобрили 26 законопроектов. А под занавес не по протокольному – теплые пожелания.

Как раз хорошее настроение понадобилось и для совместного фотографирования, правда, под моросящим октябрьским дождём. Как напоминание того, что осенью подводят итоги и немного грустят об плодотворной ушедшей поре.