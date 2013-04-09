После авиаудара НАТО в Афганистане погибли 11 детей

Новости Афганистана. 7 апреля 2013 года силы НАТО нанесли точечный авиаудар по террористам в афганской провинции Кунар. Взрыв снаряда привел к тому, что в округе Шигал рухнул дом, в котором укрывались женщины и дети. По данным местных властей, под развалинами дома погибли 11 детей и одна женщина.

Помимо детей и женщин во время спецоперации погибли шесть боевиков движения «Талибан». Среди них оказались два видных руководителя незаконных вооруженных формирований. Помимо боевиков, в операции погиб американский советник афганских спецслужб.

Несмотря на спецоперации, НАТО пока не в состоянии справиться с бойцами движения «Талибан» в Афганистане. По данным доклада «Военный баланс-2013», международные коалиционные силы не смогут полностью выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению стабильности в Афганистане. Войскам НАТО не удастся подавить активность вооруженных исламистских группировок в установленные сроки – до конца 2014 года, сообщает RT.