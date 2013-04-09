Ипотека получит развитие, господдержка продолжится. В Беларуси утверждена Концепция государственной жилищной политики до 2016 года

Новости Беларуси. В Беларуси утверждена Концепция государственной жилищной политики до 2016 года. Правительством дано поручение Министерству архитектуры и строительства совместно с республиканскими органами госуправления в двухмесячный срок разработать и внести в Совмин план мероприятий по реализации данной концепции.

Главная задача - предоставить каждому гражданину широкий выбор способов решения жилищного вопроса, включая возведение нового жилья, его приобретение на вторичном рынке, наем помещений. Господдержка населения продолжится. При этом планируется максимально привлечь внебюджетные источники, включая собственные средства граждан и организаций. Доля индивидуального строительства должна составить не менее 40% от общего объема. Получит развитие ипотека.

Представится возможность целевого накопления средств. Так, если гражданин соберет от 25 до 50 процентов суммы стоимости квартиры, он получит кредит по более низким процентам.

Что же касается коммунальных услуг, то за отдельные их виды предусматривается дифференцированная оплата. И к 2015 жильцы будут оплачивать уже до 60% затрат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как альтернатива строительству квартир — увеличение арендного фонда. Рассчитывать на господдержку в первую очередь смогут многодетные семьи и военнослужащие. С этого года для льготников начнут строить жилье по госзаказу.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Для граждан, которые имеют право на господдержку в виде льготных кредитов и субсидий, надо создать возможность получения жилья уже в готовом виде. То есть это исключение человека из инвестиционного процесса, который годами длится от задумки жилого дома до ввода в эксплуатацию. Это позволит человеку увидеть конечный продукт, свою квартиру, и определить конечное отношение к этому продукту – приобретать его или не приобретать.