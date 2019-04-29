Георгий Церетели: «Рад видеть, что ваш Президент поддерживает принципы Хельсинкского процесса»

Новости Беларуси. Безопасность и сотрудничество вместо нестабильности и взрывов, нельзя закрывать глаза на накопившиеся проблемы в европейском регионе. Эта фраза – с встречи Александра Лукашенко с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, которая прошла 29 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что мир изменился, заметно по новостям. Слишком часто стали звучать такие слова как терроризм, миграционные вызовы, затяжные конфликты. ОБСЕ – один из инструментов для борьбы с этими явлениями. Но общее ухудшение атмосферы доверия и сотрудничества ощущается во многих странах-партнерах этой организации.

Инициативы Беларуси в рамках ОБСЕ – вневременные тренды. Это сотрудничество в преодолении последствий Чернобыльской аварии, борьба с торговлей людьми, продвижение цифровой экономики. Успешной была и сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске в 2017-м. Как раз тогда и создали Группу поддержки Шелкового пути. В нее вошли 24 государства. Сегодня их представители снова в белорусской столице. Корреспондент Анастасия Иванникова о том, почему все дороги снова сошлись в Минске.

Его можно назвать довольно частым гостем в Беларуси. Еще в 2017-м Георгий Церетели приезжал к нам в качестве заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сегодня – уже как глава. Но, несмотря ни на что, из года в год неизменным оставалось одно – тесное сотрудничество наших парламентариев с этой международной организацией. К сожалению, все теми же из года в год остаются проблемы и угрозы, с которыми как раз и борются партнеры по ОБСЕ. Терроризм, миграционные вызовы, затяжные конфликты и общее ухудшение атмосферы доверия, безопасности и сотрудничества.

Александр Лукашенко: «Очень много проблем, на которые не просто нужно обратить внимание, надо собираться и решать их» В Парламентской ассамблее ОБСЕ о Беларуси знают. Так, благодаря нашим инициативам были приняты резолюции о сотрудничестве в преодолении последствий аварии на Чернобыле, борьбе с торговлей людьми, развитии «зеленой экономики», защите социально-экономических прав, продвижении цифровой экономики. Такое небезразличие ценят, готова ОБСЕ и к более тесному сотрудничеству с нашей страной – и во время, и уже после встречи подчеркнул Георгий Церетели.

Подтверждают это и постоянные визиты председателей ПА ОБСЕ – предшественников Церетели: Жоау Соареш в 2009-м, Риккардо Мильори в 2012-м, Кристин Муттонен в 2017-м. Объединяет нас, кстати, и схожесть взглядов – к примеру, на перезапуск Хельсинкского процесса.

Георгий Церетели, председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Я рад видеть, что ваш Президент поддерживает принципы Хельсинкского процесса, которые в настоящее время нарушаются. Приветствую идею, которая была озвучена главой государства, о необходимости вернуться к соблюдению принципов Хельсинкского процесса. По моему мнению, их не стоит радикально изменять. Скорее, важнее напомнить о необходимости соблюдать эти принципы. Они должны быть усилены – возможно, за счет превентивных механизмов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

В июле 2017-го Минск принимал 26 ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тогда наша переговорная площадка объединила сотни политиков и экспертов из шести десятков стран. Все вместе выстраивали архитектуру европейской безопасности. Главной темой сессии стали укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Ну а итогом – Минская декларация, этакие рекомендации по реагированию на вызовы и угрозы.

Кстати, как раз с минской сессии свое начало берет и деятельность Группы поддержки Шелкового пути. В ее составе 24 государства. Парламентарии всех этих стран 29 апреля вновь собрались в Минске на международную конференцию – вторую после прошедшей в марте 2018 года в Азербайджане – чтобы обсудить реализацию инициативы «Один пояс, один путь» и одновременно пути повышения инвестиционной, туристической привлекательности государств-участников, развитие гуманитарного, таможенного сотрудничества.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы заинтересованы, конечно, в привлечении инвесторов и инвестиций. Более того, мы говорим не просто об инвестициях. Нам нужны высокие технологии, инновационные проекты. Безусловно, такими проектами обладают многие наши партнеры. Крупные европейские партнеры, они сегодня присутствуют здесь – Швейцария, Франция, Румыния и Сербия.

Паоло Гримолди, руководитель делегации Италии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Мы, конечно же, заинтересованы в этой инициативе, ведь Италия является крупной экономикой в регионе. Для нас, как для страны, которая славится своей продукцией, очень важно налаживать связи. Мы уже тесно сотрудничаем с Францией, Швейцарией. И это только начало.

Для нас такой форум по-особому значимый. Беларусь – важное звено экономического пояса Шелкового пути. И к нам прислушиваются. Буквально на прошлой неделе Александр Лукашенко принял участие в Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». В формате большого диалога партнеры встречались второй раз. В Пекин приехали представители 150 стран и главы почти 40 государств. Выступая на форуме, Александр Лукашенко призвал к координации действий стран-участниц инициативы и выделил три насущных вопроса – формирование цифровых транспортных коридоров, упразднение разрешительной системы международных автомобильных перевозок и активное укрепление взаимосвязи инфраструктур.

Все понимают: Беларусь как никто иной заинтересована в существовании равноправной и прозрачной системы международной торговли. Как-никак находимся в месте пересечения товарных потоков.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша страна является мостом между Востоком и Западом. Достаточно сказать, что только за прошлый год 90 % перевозок железнодорожным транспортом проходило через Республику Беларусь. В Беларуси создан такой мощный проект, как индустриальный парк «Великий камень». То есть мы обладаем уже значительным опытом в реализации инициативы Шелкового пути.