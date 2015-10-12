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ЦИК: Избирательная кампания прошла на высоком организационном и информационном уровне

12 октября 2015 03:50
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Новости Беларуси. Избирательная кампания прошла на высоком организационном и информационном уровне. Такую оценку дали в Центризбиркоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Избирательная кампания прошла в полном соответствии с избирательным законодательством. Спокойно, организованно. Что не может не радовать нас. Не было каких-то политических столкновений. И, опять же, я за это хотел бы сказать спасибо кандидатам в Президенты, которые критиковали друг друга, упрекали в чем-то друг друга, но проводили свою агитационную кампанию более корректно, более уважительно друг к другу. Каких-то жалоб на то, что были нарушения, которые могли повлиять на результат выборов, у нас не было.

# Николай Лозовик # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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