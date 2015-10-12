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Сергей Гайдукевич, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь, высказал свое мнение о прошедших выборах

12 октября 2015 11:21
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики развёрнут информационный центр ЦИК. Мнениями с журналистами делятся многочисленные эксперты. Сегодня, 12 октября, здесь прошли пресс-конференции главы Центризбиркома, представителей миссии наблюдателей от СНГ и  Китайской Народной Республики. Во Дворце Республики находится Евгений Горин, корреспондент СТВ.

В фойе Дворца Республики съемочная группа СТВ встретила одного из участников президентской гонки Сергея Гайдукевича. У него мы решили поинтересоваться, было ли все честно, прозрачно, открыто, на его взгляд.     

Сергей Гайдукевич, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь:
И слава богу, смотрите, сегодня 12 октября, никто не бегает по улице, отбегались уже, понимают. Явка была на самом деле. Я вам подтверждаю явку, со всех штабов звонили. Кстати, у меня присутствовали иностранные коллеги в офисе, когда нам с Витебска позвонили и сказали: 50% уже явка. Буквально через 10 минут по белорусскому телевидению — 52%. То есть отслеживали ситуацию. Явка на самом деле прекрасная, огромная. Я думаю, это праздник для страны. В одном только самом правильном случае — в том, что мы дальше будем спокойно развиваться, без потрясений, итак в мире потрясений достаточно. И я со своей стороны заверяю вас всех, что и я лично, и партия плечо подставим в это сложное время. Плечо подставим и главе государства об этом скажем. Если потребуемся, значит, пойдем, куда Родина скажет.

На текущий момент информационный центр ЦИК здесь, во Дворце Республики, прекращает свою работу, вместе с ним и наша съемочная группа.             

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Сергей Гайдукевич

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