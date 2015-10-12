Лидия Ермошина: В выборах Президента Республики Беларусь приняло участие 6 млн 102 тысячи 896 избирателей

Новости Беларуси. В информационном центре во Дворце Республики прошла пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ярмошиной. Она озвучила новые данные итогов голосования.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уважаемые господа наблюдатели, господа журналисты. Сегодня ночью, около двух часов ночи, мы уже представляли информацию, которая представляет предварительные итоги выборов Президента Республики Беларусь. За прошедший период цифры пока не изменились, поскольку мы не получали дополнительных сведений, в частности о голосовании граждан, находящихся за рубежом. Они придут позднее. Поэтому возможно небольшое, несущественное изменение тех показателей, которые я доведу сейчас и доводила ночью. Единственное, несколько может быть сравнений с избирательной кампанией 2010 года.

Итак, в выборах Президента Республики Беларусь участвовало 6 млн 102 тысячи 896 избирателей, что составляет 87,2% всех избирателей, включенных в списки для голосования в Республике Беларусь. Хотела бы обратить ваше внимание, что пять лет тому назад в выборах участвовало избирателей несколько больше. Тогда сведения по явке составляли 90,6%.

Выборы, таким образом, состоялись. И наши кандидаты все получили определенное количество голосов. Лидером является Лукашенко Александр Григорьевич, в чью поддержку проголосовало 83,49% избирателей, или 5 млн 95 тысяч белорусских избирателей. Тем не менее, сразу же могу сказать, что хотя в 2010 году за него проголосовало на 4% меньше (79,6% избирателей), в абсолютных цифрах количество избирателей, проголосовавших за него в 2010 году, было несколько больше. Тогда эта цифра составляла 5 млн 130 тысяч. То есть 35 тысяч разница. В принципе, несущественное расхождение.

На втором месте находится кандидат по общим названием «Голосую против всех». Именно избиратели, голосуя за альтернативных кандидатов, все-таки чаще на этих выборах отдавали поддержку, к сожалению, протестного голосования. Особенно велико оно было в Минске. Здесь проголосовало «против всех» 20,6% избирателей из числа пришедших на избирательные участки. В других регионах процент меньше. В Брестской области – 4,3%, в Витебской – 3,1%, в Гомельской – 3,1% также, в Гродненской – почти 5%, в Минской области – почти 4%. Наименьшее количество протестного электората проживает в Могилевской области – 2,7%. И вот в Минске – 20%. А целиком по стране этот процент составляет 6,4% избирателей, которые проголосовали «Против всех». Тем не менее, если сравнивать с выборами 2010 года, в абсолютных цифрах это количество тоже несколько меньше, чем это было пять лет тому назад. Поскольку сейчас количество избирателей, которые проголосовали «против всех», составляет 390 тысяч граждан. Пять лет тому назад их было 416 тысяч. То есть на 26 тысяч больше, чем сейчас.

Что же касается остальных кандидатов. На третьем месте после этой абстрактной графы находится госпожа Короткевич, за которую в целом по стране проголосовало 4,42% избирателей. Вообще, в абсолютных цифрах эта сумма совсем небольшая – 269 тысяч человек. Наибольшее количество избирателей, которые оказали госпоже Короткевич поддержку, проживают в Минске – почти 7% (6,99%). Что же касается остальных регионов, то в Брестской области за нее проголосовало 48 тысяч граждан, или 5,3%, в Витебской области – 28 тысяч (3,5%), в Гомельской области – 22 тысячи граждан (2,2%), в Гродненской области – 32 тысячи граждан (4,7%), в Минской области – 44 тысячи (4,4%), в Могилевской области – 25 тысяч (3,4%). О Минске я уже говорила.

Вслед за госпожой Короткевич следует господин Гайдукевич. За него проголосовало на 1,1% избирателей меньше, чем за госпожу Короткевич – 3,3%, или 202 тысячи избирателей. Наибольшая поддержка у него в Гомельской области – 4,2%. Это еще раз говорит о полезности предвыборных встреч. Насколько помню, в Гомеле у него действительно достаточно много было встреч с избирателями.

И господин Улахович. За него проголосовало меньше даже, чем подписей было собрано в его поддержку, – 101 тысяча в абсолютных цифрах, или 1,67%. Примерно все регионы, кроме Минска и Минской области (здесь более 2%), все остальные отдали в его поддержку 1% с небольшим.

Вот такие цифры по голосованию граждан. Хочу проинформировать тех, кто отсутствовал во время пресс-конференции вчера, что у нас большой процент досрочно проголосовавших – 36% граждан пришло на избирательные участки досрочно. Этим, наверное, и объясняется столь высокий процент общей явки избирателей на этих выборах. И хотела бы сказать, что данные цифры, о которых я говорила, они корреспондируются со сведениями, которые нам представили участки, где избиратели заканчивают голосование намного раньше. Так называемые закрытые участки. Это больницы, санатории и воинские части. Сведения по ним были оглашены вчера в восемь вечера, сразу же после закрытия участков. Так вот, за Лукашенко Александра Григорьевича там проголосовало 89%, что на 6% больше. Но это, опять-таки, объяснимо, потому что часть участков, о которых я говорю, – это воинские части, где голосование было в размере 97% в поддержку данного кандидата. Больницы, конечно, проголосовали примерно вот в таком же соотношении, как те сведения, которые я вам даю по стране, что, в общем-то, подтверждает их истинность, поскольку в больницах, санаториях находятся все пласты общества.

На данный момент жалоб по итогам выборов пока в Центральную комиссию не поступало. Но их традиционно в утро после дня выборов не бывает в силу того, что, наверное, проигравшие либо их команды готовятся с силами. Пока часть жалоб, которые имеются в Центральной комиссии, не касаются вчерашнего дня голосования. Это жалобы от граждан, которые касаются проблем с качеством составления списков избирателей: кого-то не включили в списки избирателей, и в связи с этим граждане, скажем так, подали свои претензии. Вот, собственно говоря, все первые итоги, о которых я могу вам сообщить.

До этого председатель Центризбиркома озвучивала данные об итогах голосования минувшей ночью. Уже тогда Лидия Ярмошина подчеркнула, что более точные цифры появятся после подписания итоговых протоколов областными избирательными комиссиями. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести 16 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.