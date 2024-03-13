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Сергей Алейник провёл переговоры с главой МИД Индии

13 марта 2024 07:35
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Экономическое сотрудничество и кооперационные проекты. Продолжается официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Индию. Ряд договоренностей уже достигнут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник провёл переговоры с главой МИД Индии-1

Они будут углубленно проработаны в рамках взаимодействия по линии деловых кругов и отраслевых ассоциаций наших стран. Сергей Алейник накануне провел переговоры со своим индийским коллегой, в ходе которых в адрес премьер-министра Индии передал послание Президента нашей страны о белорусско-индийских отношениях и путях их развития.

Минск и Дели подтверждают совпадение позиций по основным аспектам мировой политики. Это касается в том числе необходимости построения более справедливого и устойчивого миропорядка, в основе которого лежит многополярность и суверенное равенство государств, баланс интересов и соблюдение международного права.

# Беларусь-Индия # Сергей Алейник

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