Беларусь и Индия договорились продолжить работу по упрощению визового режима
Не только с ближайшей соседкой Беларусь выстраивает надежные партнерские отношения. Активно развиваем сотрудничество и со странами дальней дуги. Глобальная и продовольственная безопасность, международные отношения и мировая экономика. Обширный блок вопросов обсудили сегодня в ходе переговоров главы МИД Беларуси и Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Алейник выразил признательность за позитивную позицию касательно вступления Беларуси в БРИКС и передал в адрес премьер-министра Индии послание нашего Президента о белорусско-индийских отношениях и путях их развития. В этом свете главными темами встречи стали экономическое сотрудничество и кооперационные проекты. Страны будут усиливать взаимодействие – уже определены конкретные шаги и приоритетные секторы. Отдельное внимание министры уделили гуманитарному сотрудничеству.
Рассмотрели возможность обучения индийских студентов в Беларуси. Кроме того, стороны договорились продолжить работу по упрощению визового режима. И это далеко не все итоги первого дня визита главы нашего МИД. Сегодня Сергей Алейник провел переговоры с министром химической промышленности и минеральных удобрений, здравоохранения и благополучия семьи Индии. Были достигнуты договоренности в вопросах продбезопасности, поставок белорусской техники, а также фармацевтики и химпромышленности. Они будут детально проработаны в дальнейшем.