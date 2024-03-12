Беларусь и Индия договорились продолжить работу по упрощению визового режима

Не только с ближайшей соседкой Беларусь выстраивает надежные партнерские отношения. Активно развиваем сотрудничество и со странами дальней дуги. Глобальная и продовольственная безопасность, международные отношения и мировая экономика. Обширный блок вопросов обсудили сегодня в ходе переговоров главы МИД Беларуси и Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник выразил признательность за позитивную позицию касательно вступления Беларуси в БРИКС и передал в адрес премьер-министра Индии послание нашего Президента о белорусско-индийских отношениях и путях их развития. В этом свете главными темами встречи стали экономическое сотрудничество и кооперационные проекты. Страны будут усиливать взаимодействие – уже определены конкретные шаги и приоритетные секторы. Отдельное внимание министры уделили гуманитарному сотрудничеству.