Прямой эфир

Сергей Алейник находится с официальным визитом в Индии

12 марта 2024 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотрудничество в фармацевтике и химической промышленности обсуждают Беларусь и Индия. С официальным визитом в этой стране находится глава нашего МИД. В центре внимания также взаимодействие в сферах сельского хозяйства, горнорудного сектора и обеспечения продбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник находится с официальным визитом в Индии-1

Сергей Алейник провел в Нью-Дели ряд встреч, в том числе с министром химической промышленности и минеральных удобрений, здравоохранения и благополучия семьи Индии. Во главе угла торгово-экономическое сотрудничество. Наша страна готова искать новые точки соприкосновения со страной-партнером и вывести уровень сотрудничества на стратегический.

В ходе двухдневного визита глава внешнеполитического ведомства встретится также с руководителями ряда министерств и госучреждений, представителями деловых кругов. Запланировано обсуждение целого блока вопросов, которые коснутся не только экономической, но и региональной и международной повестки.

# Беларусь-Индия

Другие новости рубрики

Все новости
Никола Миркович: «ЦРУ помогло превратить Украину в антироссийскую страну. Цель – нанести урон России»
10 марта 2024 19:27

Никола Миркович: «ЦРУ помогло превратить Украину в антироссийскую страну. Цель – нанести урон России»

«НАТО потихонечку себя изживает». Почему блок ослабевает и какие проблемы – причина распада?
10 марта 2024 19:04

«НАТО потихонечку себя изживает». Почему блок ослабевает и какие проблемы – причина распада?

Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин
10 марта 2024 19:04

Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин