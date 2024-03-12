Сергей Алейник находится с официальным визитом в Индии

Сотрудничество в фармацевтике и химической промышленности обсуждают Беларусь и Индия. С официальным визитом в этой стране находится глава нашего МИД. В центре внимания также взаимодействие в сферах сельского хозяйства, горнорудного сектора и обеспечения продбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник провел в Нью-Дели ряд встреч, в том числе с министром химической промышленности и минеральных удобрений, здравоохранения и благополучия семьи Индии. Во главе угла торгово-экономическое сотрудничество. Наша страна готова искать новые точки соприкосновения со страной-партнером и вывести уровень сотрудничества на стратегический.

В ходе двухдневного визита глава внешнеполитического ведомства встретится также с руководителями ряда министерств и госучреждений, представителями деловых кругов. Запланировано обсуждение целого блока вопросов, которые коснутся не только экономической, но и региональной и международной повестки.