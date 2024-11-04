Сергеенко: Беларусь заинтересована в налаживании предметного сотрудничества с Африканским союзом

Беларусь заинтересована в налаживании предметного сотрудничества с Африканским союзом и региональными интеграционными образованиями. Об этом заявил Игорь Сергеенко, выступая на четвертом пленарном заседании Панафриканского парламента в ЮАР. Впервые голос нашей страны звучал в зале заседаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Палаты представителей отметил, что на фоне происходящих геополитических событий Африканский континент привлекает к себе все большее внимание как новый центр силы. Беларусь готова развивать сотрудничество со странами Африки, основанное на принципах доверия, равноправия и взаимоуважения. Наша страна готова делиться знаниями и технологиями. Широкие перспективы есть у взаимодействия в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленности, образования, энергетики.

Беларусь может значительно увеличить количество принимаемых на обучение студентов, помочь развитию системы профтехобразования в странах Африки, обучать прикладным, рабочим специальностям. Ожидается, что между Панафриканским парламентом и Национальным собранием нашей страны будет подписан меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым белорусский парламент получит статус наблюдателя при организации.