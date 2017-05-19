Владимир Макей: мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения конфликтов

Новости Беларуси. Официальный Минск нацелен на укрепление взаимодействия со всеми партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время конференции «Минский диалог».

О том, как складывалась белорусская внешняя политика за последние четверть века, чего удалось достичь и над чем еще предстоит работать, рассуждали ученые, эксперты и дипломаты. В непростой геополитической обстановке, суверенная Беларусь сумела не допустить хаоса и насилия, сберечь мир, безопасность и стабильность в государстве. На международной арене это отмечают как бесспорное достижение нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В любой ситуации важно иметь диалог друг с другом, открытый обмен мнениями. И ставить себе целью решение проблем. Не замалчивать, а решать. Мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения каких-то конфликтов, чтобы конфликты разрешались дипломатическими способами, чтобы важную роль играли интеграционные региональные структуры, которые призваны занимать решением этих вопросов.

За 25 лет Минск установил и восстановил дипотношения с государствами по всему земному шару – всего 174 страны. Более того, голос Беларуси звучит и со многих международных трибун, где наша страна традиционно выступает за сохранение мира. Сегодня Беларусь делает все возможное для недопущения военного разрешения конфликтов. Одно из подтверждений – минские соглашения, которые, пожалуй, можно считать главной дипломатической викторией.