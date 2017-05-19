Александр Лукашенко 19 мая принял с докладом министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича

Новости Беларуси. 19 мая Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел. Преступность с начала 2017 года в Беларуси снизилась на 8,5%. Об этом Президенту доложил Игорь Шуневич. Меньше правонарушений стало совершаться в нетрезвом состоянии, а также несовершеннолетними. В то же время, растет и раскрываемость. Особенно тяжких преступлений.

Вообще за последние несколько лет криминогенная обстановка значительно улучшилась. На встрече с министром Президент интересовался как раз последними тенденциями в правоохранительной сфере, оптимизацией и реформированием службы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы из уст министра услышать, как он видит эти тенденции в той сфере, в которой он занимается. Поэтому мне нужны вот эти тенденции. И настораживающие факторы, которых, может, я не вижу. Конечно, я не так много вижу, как вы в своей сфере. Дальше. Мы договаривались о том, что, всем понятно, идет оптимизация в стране, в вертикали власти она проведена, сейчас занимаемся сопутствующими бюджетными организациями, для МВД также, мы с вами договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация МВД началась давно и она продолжается. Вот как сейчас обстоят дела? Еще раз возвращаюсь к вопросу о реформировании у нас системы правоохранительных органов. Помните, выделяли следствие и так далее. Спустя уже много времени проблемы есть или нет, преодолимы они или нет? Какие есть вопросы в этом плане? Для меня это очень важно.

Оптимизация в силовых структурах коснется и центрального аппарата МВД – его планируют сократить на 10%. Упразднят должность одного из заместителей. Реформируют ряд подразделений органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.