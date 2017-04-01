Сербия в преддверии президентских выборов. Что они значат для Беларуси и как поживают сербские «братушки»

Еще одна страна – надежный партнер, бизнесменам из которой Беларусь дает возможность реализовать строительные амбиции, – это Сербия. Президенты двух стран нашли общий язык и в политическом диалоге, даже в тот период, когда Сербию включили в число кандидатов для вступления в Евросоюз, а против Беларуси ЕС применял санкции. Дело, наверное, не только в личностном факторе, хотя сербы помнят, как Лукашенко во времена бомбардировок прилетал в Белград, чтобы поддержать Югославию (тогда еще так называлась страна).

Наверняка сыграл свою роль и фактор несправедливости и по отношению к Беларуси и к Сербии тоже (Югославии), которой много наобещал в свое время Запад за проведение политических перемен, но ожидания затянулись, мягко говоря. А, может, они были завышенными? Так ведь случается, что ждут-ждут люди какого-то чуда: вот «скинем» Милошевича (это я уже про Югославию вспоминаю) и заживем, как немцы. Но чудес не бывает.

2 апреля в Сербии президентские выборы, бесконфликтные, имя нового лидера может определиться уже в первом туре. Что это означает для Беларуси и как поживают сербские «братушки», выясняла наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Настоящей музыкой, причем на все лады и тональности, в Сербии уже который месяц льются предвыборные обещания. И местным избирателям, можно сказать, повезло: президентская кампания-2017 вопреки мировым трендам обошлась практически без фриков, не считая кандидата под псевдонимом Любиша Белый.

А в бюллетенях прописались еще 10 достаточно разновекторных претендентов на высший государственный пост, среди которых и в прошлом глава сербского МИД, и экс-омбудсмен, и бывший министр экономики. Но самые весомые шансы на победу, по всем опросам, у нынешнего премьера Александра Вучича. Человека, с которым ассоциируют снижение безработицы и рост экономики в стране, политика, выступающего за нейтралитет в позиции «между Востоком и Западом».

Если фаворит предвыборной гонки действительно станет президентом Сербии, страну вовсе не захлестнет незнакомой политической волной. Правящей останется все та же партия, а значит и новое течение всего лишь плавно сольется с прежним, оставаясь в старых берегах. Кстати, нынешний сербский лидер Томислав Николич в одну реку дважды решил не входить – на грядущих выборах он не баллотируется.

В случае избрания Вучича, а это вероятно уже в первом туре, отношения наших стран наверняка возьмут курс на еще большее укрепление. Во-первых, это позиция партии, общей для премьера и президента Сербии. А во-вторых, оба – и Николич, и Вучич – уже прилетали с визитами в Минск и встречались с Александром Лукашенко, договорившись обозначить и решать любые проблемы в сотрудничестве двух стран. Но у такой политики фундамент покрепче лишь дипломатического. Сербы до сих пор вспоминают, как президент Беларуси прилетел в тогда еще Югославию во время бомбардировок НАТО.

Душан Савич, житель Белграда:

То, что президент Лукашенко посетил нашу страну во время бомбежки, было для нас и моральной поддержкой, и настоящим поступком друга. Во всяком случае, я не слышал, чтобы кроме Лукашенко к нам в те времена прилетал кто-то еще из зарубежных лидеров. Поддерживали со стороны – да. Но не приехали.

Сам же Душан в Беларуси никогда не был, и для него наша страна – это не классика «чисто-безопасно», а конкретный бренд, уже сделавший заметки на полях. В том числе и Сербии.

Впрочем, знают в Сербии не только таких «Беларусов». Их, кстати, здесь и продают, и собирают. На улицах уже как родные наши троллейбусы – вот один из них даже на картине с видом Белграда. Но в целом товарообороту наших стран не мешало бы добавить финансовых красок. В 2016 году взаимная торговля отстала от прежних темпов, но договоренности есть, интерес тоже. Не хватает, как у нас часто случается, расторопности. За нами качество, но далеко не всегда скорость.

Владимир Чушев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия:

Разговаривали о том, чтобы поставить сюда электробус. Сказать, чтобы это было легко – это нелегко, потому что конкуренция такова, что, например, пять китайских электробусов присутствуют на рынке. Естественно, европейские партнеры тоже нажимают. БМЗ – есть партнер, который готов сотрудничать, сделать здесь склад готовой продукции со своими расходами. Я бы призвал Белорусский металлургический завод к большей гибкости и расторопности на сербском рынке.

И все же по некоторым позициям (поставке металла, бумаги, продукции деревообработки в Сербию) мы идем в рост. Балканские же бизнесмены планируют, среди прочего, открыть в Беларуси сеть пекарен, популярных в том же Белграде. А вот из какого теста и с какой начинкой окажется аппетитный пирог вступления Сербии в ЕС, здесь рассуждают и в уличных кафе, и на фруктовых рынках.

Синиша Йованович, житель Белграда:

Они не считают нас европейцами да и что мы получим? В Болгарии, Румынии разве зарплата стала выше? Не смешите. А они как раз в Евросоюзе.

Добривое Костич, житель поселка Белый поток:

Да мы уже в Европе – и Россия, и Беларусь – тоже европейские страны. Что не так? Зачем делать лишние движения?

Но есть у Костича и аргументы посерьезнее. Он помнит бомбардировки Белграда и понимает, что вступление в ЕС наверняка не обойдется без присоединения к НАТО. А это для сербов уже удар по больному. Так что у жителя небольшого поселка своя правда: не все магнолия, что цветет.

Добривое Костич, житель поселка Белый поток:

Обещают, что жить, если вступим в Евросоюз, будет лучше, а как оно на самом деле? Лотерея. По-другому и не скажешь. Дело политиков, конечно, но, как по мне, надежнее было бы дружить с вашим регионом: Россия, Беларусь. Оттуда неприятных сюрпризов мы точно не ждем.

А вот приятным сюрпризом, в том числе для деловых кругов наших стран, может стать I Форум регионов Беларуси и Сербии. Десятки городов-побратимов, безвизовый режим, прямой рейс, но потенциал двусторонних возможностей использован далеко не на 100%. Об этом в интервью «Картине мира» заявила вице-премьер сербского правительства.

Зорана Михайлович, вице-премьер правительства Республики Сербия:

Мы дружественные страны, и историей мы это доказали. Не существует ни одной области, начиная со строительства и заканчивая экономикой, где мы могли бы сотрудничать еще более тесно. Политическая поддержка есть с обеих сторон, так что теперь просто нельзя терять времени.

Зато насколько важен каждый кирпичик времени, знает бизнесмен и почетный консул Беларуси в Белграде Драгомир Карич. Он вместе с братом реализует сразу несколько крупных строительных проектов в Минске и считает, что наши предприниматели должны громче заявлять о себе в мире. Скромность не к аверсу деньгам.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде:

Ваши бизнесмены, я бы сказал, не в обиду, спокойные. Они должны понимать, что должны работать за границей. Мы будем продолжать дружить, работать, сотрудничать, развивать наши отношения на благополучие Республики Беларусь и Республики Сербия.

И отношения эти, пожалуй, не только в цифрах товарооборота и обмене визитами, пусть и на самом высоком уровне. А вот в таких мелочах – человеческих, но работающих крепче любого цемента.

Миодраг Петрович, житель поселка Белый поток:

Беларусь – это наша братская страна, чего бы там ни было в политике-экономике. Я человек маленький, больше смыслю в технике, чем высоких материях, но вы же – наши, славяне. Так о чем же еще говорить?