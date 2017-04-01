«Я взрослая – давно в сказки не верю». Как живет и с каким настроением Армения подходит к парламентским выборам

Новая форма правления ожидает Армению. В 2018 году после окончания полномочий нынешнего президента Армения станет парламентской республикой. Такие изменения внесены в Конституцию страны в 2015 году. Именно поэтому выборы депутатов сейчас приковывают внимание. О чем еще говорят в Ереване, где, кстати говоря, есть Белорусский торговый дом, узнавала наш специальный корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Чтобы увидеть весь Ереван, не обязательно подниматься в горы, хотя, безусловно, без этого никуда. Вот она – вся тысяча метров над уровнем моря – весь город, как на ладони, а мощь всей страны – в одной статуе. Монументальная Мать Армения. Уже десяток лет женщина с мечом олицетворяет родину и ее величие.

Его называют городом Солнца – 300 дней в году в Ереване ясная погода и, кажется, соблюдая все законы астрономии, глядя на размеренную жизнь местных, это вокруг них должна вертеться вся Земля. Да, собственно, один из древнейших городов мира (Ереван старше «дедушки» Рима на 29 лет) даже построен в виде Солнца. А этот Каскад, над которым и возвышается Мать Армения, – ничто иное, как его луч, падающий с самого неба.

Эти парламентские выборы, безусловно, важнейшее политическое событие, и не только года 2017-го. Пять партий и четыре блока – чтобы пройти в Парламент, первым надо преодолеть 50-процентный барьер, вторым будет достаточно семи.

Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа:

Либо одна партия должна победить и иметь больше 54% по Конституции новой, либо, если никто не набрал эти 54%, то тогда нужно вступить в коалицию и иметь это большинство. Это придаст системе устойчивость. Если опять-таки этого не получится в течение шести дней, то второй тур.

Конституционную реформу инициировал лично президент Саргсян. В декабре 2015 года армянского лидера поддержали чуть более 63% избирателей – и это при явке лишь в 50%. Ни это ли показатель? Да и сегодня горожане охотнее сетуют на безработицу, что не за что оплатить «жировку» или попросту купить продукты.

Жители Армении:

Я взрослая – давно в сказки не верю. Как работала, так и буду работать, как получала свои копейки, так и буду получать. Вот и все. Ничего такого светлого для меня не будет. Единственное, что мечтаю – иметь квартиру с душем. Больше ничего мне не надо.

Люди не работают. Когда не работают, значит нечего и есть, уезжают.

Сегодня уровень эмиграции в этом закавказском государстве один из самых высоких в мире – сказывается экономический кризис. Зарабатывать на семью многие предпочитают за пределами родины. Лидируют и по показателю безработицы среди стран ЕврАзЭС – чуть более 18% армян не имеют постоянного дохода.

Самвел Мнацакян, таксист:

Программисты – такие профессии, наверное, требуются, а простые рабочие, наверное, и не требуются.

Самвел Мнацакян крутит баранку уже 30 лет. Правда, раньше это была любимая работа, теперь – жизненная необходимость. В такси он работает практически круглосуточно – пенсии хватает разве что на хлеб.

Самвел Мнацакян, таксист:

Я получаю 34 тысячи. Это пенсия. На что это хватит? Это хватит, наверное, только на услуги ЖКХ, а иногда зимой и не хватит.

Речь о 34 тысячах драм – это чуть больше 120 белорусских рублей. И меньше средней пенсии по стране. Меж тем только за отопление армяне платят, в пересчете, порядка 100 наших, за электричество и воду – еще около 50 рублей. А ведь в стране есть своя АЭС.

Платное в Армении и здравоохранение. А еще (и это только по официальной информации) почти 30% – уровень бедности в стране. Расслоение на лицо. Одна треть малых и средних предприятий в Армении не функционирует. Таким образом среднего класса становится все меньше.

Оник Агигян:

Рыба, я ее продаю. Раньше я работал, у нас конденсаторный завод был, я там работал. Сейчас работы нет.

Они знакомы со школьной скамьи – оба на пенсии. На работу седовласых, пусть и экономистов с опытом, уже не берут. Вот и остается товарищам разве что ежедневно встречаться у подъезда да украдкой посматривать на подрастающих соотечественников в надежде: пусть хоть им повезет.

Пенсионеры:

То, что творится здесь – это монополизм, обнищание народа. Армения пустеет.

Они обещают и зарплаты повышать, и пенсии. Откуда это надо брать, если экономики нет?

И продолжат, дескать, все может изменить только личность, а ее раз в век встречаешь. То-то товарищи с окраины Еревана не признали Карена Карапетяна. Сегодня рейтинги премьер-министра Армении, который на посту-то всего шесть месяцев, настолько высоки, что большинство респондентов прочат ему кресло премьер-министра повторно.

Арам Навасардян, руководитель представительства «Gallup International Association» в Армении:

Перед началом агитации у нас был расклад следующий: чуть впереди республиканцев был блок партии Царукян. То, что мы зарегистрировали по завершении 15 дней агитации, что республиканская партия сумела благодаря своей агитации обогнать блок Царукяна.

Возможно, причиной тому и вот эти кадры – стандартными методами агитации уже никого не удивишь. Республиканцы сняли предвыборный клип – аккомпанирует армянской регги-группе «Реинкарнация» тот самый Карен Карапетян. Это уже уникальные кадры. Клип наделал столько шуму, что из Интернета его пришлось удалить.

Впрочем, за самый чистый звук с республиканцами готовы бороться и свободные демократы. Вот кадры, где уже их кандидат рвет струны гитары.

Вот он – символ Армении – то самое единство, которое растет здесь повсеместно. По сути, этот гранат – ничто иное, как олицетворение новой государственной системы – переход от полупрезидентской к парламентской республике. Глава государства или сам плод теперь будет иметь исключительно номинальную функцию, то есть символом он остается, но сок весь в зернышках. Теперь определять политический, внешнеполитический курс Армении будет исключительно парламент.

Арам Навасардян, руководитель представительства «Gallup International Association» в Армении:

Эффективное правление можно иметь и при президентской форме правления, и при парламентской. Тут речь идет о желании и умении это все делать. Формат уже самого устройства, я не думаю, что имеет большой эффект.

Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа:

Внешнеполитический курс Армении существенным образом поменяться не может. Армения нуждается в форматах безопасности, для чего должна быть в ОДКБ. Существует в постсоветском пространстве возможность взаимодействовать со странами постсоветского пространства. И для этого существует ЕврАзЭС. Армении с Беларусью вполне возможно сотрудничать в очень разных сферах – от политической до экономической.

На неделе о взаимовыгодных отношениях двух стран в разных сферах говорили и в Минске. Президент Лукашенко принимал посла Армении по случаю завершения дипмиссии. Интересы своей стороны в Беларуси Армен Хачатрян представлял с 2010 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда были в блестящих отношениях с руководителями Армении, какие бы взгляды на миропорядок и мироустройство не были. Есть острые вопросы. Вы должны знать самое главное: что мы были близкими народами, мы такими и останемся.

А вот и тот самый белорусский магазин на ереванской земле. 11 тысяч наименований – ассортимент совместного торгового дома. Два этажа. В основном наш лен, косметика, мебель, аграрная техника. Планируется, что уже в мае будет возобновлен прямой авиарейс «Минск-Ереван» – тогда на прилавках появится и белорусская «молочка», и колбаса.

Покупатели:

Качество продуктов очень хорошее, косметики. Я всегда пользуюсь.

Я часто беру здесь для своих близких и родных.

Почти полторы тонны и высота в два человека – это тоже наш след в Ереване. Сегодня «Белшина» занимает 40% армянского рынка.

Следить за историческими парламентскими выборами в Армению в том числе и на белорусских шинах съехались около 650 международных наблюдателей. Причем нашлись и те, кого не пустили. Так, было отказано Европейской платформе за демократические выборы – якобы наблюдателей и так много.

Тем временем все больше здесь появляется независимых созерцателей. Накануне в Ереван с предложением подписать петицию и бороться с коррупцией прилетели известный американский режиссер Эрик Назарян и солист американской рок-группы Серж Танкян. Впрочем, 1 апреля после 56 дней агитации в Армении день тишины. Самое время, чтобы взвесить все «за» и «против» и той, которая просто мечтает о душе, и ему, что рыбой зарабатывает исключительно на хлеб.