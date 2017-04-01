С каждым годом точек соприкосновения становится больше: Беларусь и Туркменистан сегодня стратегические партнёры

Достигли мы уже и рекордного товарооборота – около 300 миллионов долларов. И с каждым годом точек соприкосновения становится всё больше. Подтверждает это и открытие нашего посольства в Ашхабаде, и запуск Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Стоимость проекта – миллиард долларов. Начинали, можно сказать, с нуля.

Новости Беларуси. Портфель из 11 документов и открытие новой отрасли горно-химической промышленности. Таковы итоги официального визита Александра Лукашенко в Туркменистан. Сегодня две страны партнеры стратегические.

А ведь в свое время советские специалисты за такую работу взяться не решились.

Белорусы же поделились с туркменскими коллегами и опытом, и технологиями.

Андрей Русакович, политолог:

Запуск этого проекта позволит вывести на новый уровень не только развитие Туркменистана, но и регион в целом. Это всё-таки поставки калийных удобрений, это новый уровень земледелия и соответственно поставки сельхозтехники, возможно, из Республики Беларусь.

Сергей Кизима, политолог:

Это очень глубоко проработанные, очень развитые отношения, это теснейшая промышленная кооперация. Это огромное количество машин, тракторов, другой техники, поставленной из Беларуси на туркменский рынок. Это очень тесная кооперация в сфере образования.

9 тысяч студентов прямо сейчас учатся в Республике Беларусь.

Это наибольшее количество иностранных студентов из другой страны мира.

Сейчас Беларусь поставляет в Туркменистан спецтехнику, солод, сельхозмашины. Только около 14 тысяч белорусских тракторов работает на полях этой Центрально-Азиатской страны. Причем, сделаны они с учетом местного климата. Кстати,

наша страна даже готова создать дизель-поезд для жаркого Туркменистана.

Значительно продвинуться может сотрудничество в IT-сфере и науке. Речь идет об обмене опытом и разработках в сельском хозяйстве, энергосбережении, здравоохранении, биотехнологиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.