С каждым годом точек соприкосновения становится больше: Беларусь и Туркменистан сегодня стратегические партнёры

Новости Беларуси. Портфель из 11 документов и открытие новой отрасли горно-химической промышленности. Таковы итоги официального визита Александра Лукашенко в Туркменистан. Сегодня две страны партнеры стратегические.
Сотрудничество в машиностроении, образовании, науке.
Достигли мы уже и рекордного товарооборота – около 300 миллионов долларов. И с каждым годом точек соприкосновения становится всё больше. Подтверждает это и открытие нашего посольства в Ашхабаде, и запуск Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Стоимость проекта – миллиард долларов. Начинали, можно сказать, с нуля.
А ведь в свое время советские специалисты за такую работу взяться не решились.
Белорусы же поделились с туркменскими коллегами и опытом, и технологиями.
Андрей Русакович, политолог:
Запуск этого проекта позволит вывести на новый уровень не только развитие Туркменистана, но и регион в целом. Это всё-таки поставки калийных удобрений, это новый уровень земледелия и соответственно поставки сельхозтехники, возможно, из Республики Беларусь.
Сергей Кизима, политолог:
Это очень глубоко проработанные, очень развитые отношения, это теснейшая промышленная кооперация. Это огромное количество машин, тракторов, другой техники, поставленной из Беларуси на туркменский рынок. Это очень тесная кооперация в сфере образования.
9 тысяч студентов прямо сейчас учатся в Республике Беларусь.
Это наибольшее количество иностранных студентов из другой страны мира.
Сейчас Беларусь поставляет в Туркменистан спецтехнику, солод, сельхозмашины. Только около 14 тысяч белорусских тракторов работает на полях этой Центрально-Азиатской страны. Причем, сделаны они с учетом местного климата. Кстати,
наша страна даже готова создать дизель-поезд для жаркого Туркменистана.
Значительно продвинуться может сотрудничество в IT-сфере и науке. Речь идет об обмене опытом и разработках в сельском хозяйстве, энергосбережении, здравоохранении, биотехнологиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.