По итогам визита Александра Лукашенко в Туркменистан подписано 11 совместных документов
Новости Беларуси. Портфель из 11 документов и даже открытие новой отрасли горно-химической промышленности. Таковы итоги официального визита Александра Лукашенко в Туркменистан. Сегодня две страны партнеры стратегические. Сотрудничество в машиностроении, образовании, науке.
Достигли мы уже и рекордного товарооборота – около 300 миллионов долларов.
И с каждым годом точек соприкосновения становится все больше. Подтверждает это и открытие нашего посольства в Ашхабаде, и запуск Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Нынешний официальный визит Александра Лукашенко получился очень продуктивным.
Мост, который объединяет два берега – Минск и Ашхабад. А еще два народа – белорусский и туркменский.
На такой символ партнерства еще в 2016 году внимание обратят два Президента.
Не зря. Сотрудничество в науке, образовании, машиностроении. Товарооборот уже примерно 300 миллионов долларов. И с каждым годом точек соприкосновения становится все больше.
Тогда этот мост строили параллельно с посольством Туркменистана в Минске. Во время нынешнего визита ответный дипломатический шаг. Теперь белорусский островок появился в Ашхабаде. Здесь все напоминает о Синеокой: государственная символика, аисты, гобелены с белорусскими пейзажами. Да и рядом главные партнеры – Россия, Китай.
А еще намерения о сотрудничестве закрепили подписями. По итогам визита подписано 11 совместных документов. В образовании, науке. Лидеры двух стран подпишут совместное заявление.
Это шестой визит Александра Лукашенко в Туркменистан. В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов в Беларусь приезжал 4 раза. Такое личное общение и характеристика местного менталитета, и еще одно подтверждение:
две страны – партнеры давние и надежные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо определиться и выбрать коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и, особенно, отсюда. Потому что Президент сказал, что через 3-5 лет они запустят крупную нефтехимическую отрасль в виде нескольких – 7-10 заводов и продукция эта нам будет нужна. При этом хочу, чтобы вы подумали над тем, что вы можете и продавать свою продукцию с территории Беларуси на европейский премиальный рынок. Мы обеспечим вас логистическими центрами, складами, оборудованием. У нас очень бурно это развивается сейчас.
Сейчас поставляем спецтехнику, солод, сельхозмашины. Только около 14 тысяч «Белорусов» работает на полях Туркменистана. Наши тракторы здесь ценят. Ведь сделаны с учетом местного климата. Кстати, наша страна даже готова создать дизель-поезд для жаркой погоды Туркменистана.
Сергей Кизима, политолог:
Это очень глубоко проработанные, очень развитые отношения, это теснейшая экономическая кооперация. Это огромное количество машин, тракторов, другой техники, поставленной из Беларуси на туркменский рынок.
Это очень тесная кооперация в сфере образования.
9 тысяч студентов прямо сейчас учатся в Республике Беларусь.
Туркменистан – страна, богатая природным газом. Как раз этот природный дар белорусы помогают освоить. Делимся и опытом, и технологиями. Еще в 2010 году заключили контракт на строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината «под ключ». Стоимость проекта — миллиард долларов. Начинали, можно сказать, с нуля.
А ведь в свое время советские специалисты за такую работу взяться не решились.
Кстати, продолжать готовить туркменских специалистов в наших вузах Беларусь настроена и дальше. Правда, подключить к сотрудничеству – предложение от Президента – нужно и ссузы.
Андрей Русакович, политолог:
Запуск этого проекта позволит вывести на новый уровень не только развитие Туркменистана, но и регион в целом. Это всё-таки поставки калийных удобрений, это новый уровень земледелия и соответственно поставки сельхозтехники.
Как мы видим, 3 тысячи километров между Минском и Ашхабадом преградой для диалога не становятся. А каждый официальный визит вновь и вновь подтверждает: у Беларуси в Центральной Азии, а у Туркменистана в центре Европы есть надежные друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.