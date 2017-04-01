По итогам визита Александра Лукашенко в Туркменистан подписано 11 совместных документов

Новости Беларуси. Портфель из 11 документов и даже открытие новой отрасли горно-химической промышленности. Таковы итоги официального визита Александра Лукашенко в Туркменистан. Сегодня две страны партнеры стратегические. Сотрудничество в машиностроении, образовании, науке. Достигли мы уже и рекордного товарооборота – около 300 миллионов долларов. И с каждым годом точек соприкосновения становится все больше. Подтверждает это и открытие нашего посольства в Ашхабаде, и запуск Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Нынешний официальный визит Александра Лукашенко получился очень продуктивным.

Мост, который объединяет два берега – Минск и Ашхабад. А еще два народа – белорусский и туркменский.

На такой символ партнерства еще в 2016 году внимание обратят два Президента. Не зря. Сотрудничество в науке, образовании, машиностроении. Товарооборот уже примерно 300 миллионов долларов. И с каждым годом точек соприкосновения становится все больше. Тогда этот мост строили параллельно с посольством Туркменистана в Минске. Во время нынешнего визита ответный дипломатический шаг. Теперь белорусский островок появился в Ашхабаде. Здесь все напоминает о Синеокой: государственная символика, аисты, гобелены с белорусскими пейзажами. Да и рядом главные партнеры – Россия, Китай.

А еще намерения о сотрудничестве закрепили подписями. По итогам визита подписано 11 совместных документов. В образовании, науке. Лидеры двух стран подпишут совместное заявление.

Это шестой визит Александра Лукашенко в Туркменистан. В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов в Беларусь приезжал 4 раза. Такое личное общение и характеристика местного менталитета, и еще одно подтверждение: две страны – партнеры давние и надежные. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо определиться и выбрать коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и, особенно, отсюда. Потому что Президент сказал, что через 3-5 лет они запустят крупную нефтехимическую отрасль в виде нескольких – 7-10 заводов и продукция эта нам будет нужна. При этом хочу, чтобы вы подумали над тем, что вы можете и продавать свою продукцию с территории Беларуси на европейский премиальный рынок. Мы обеспечим вас логистическими центрами, складами, оборудованием. У нас очень бурно это развивается сейчас. Сейчас поставляем спецтехнику, солод, сельхозмашины. Только около 14 тысяч «Белорусов» работает на полях Туркменистана. Наши тракторы здесь ценят. Ведь сделаны с учетом местного климата. Кстати, наша страна даже готова создать дизель-поезд для жаркой погоды Туркменистана. Сергей Кизима, политолог:

Это очень глубоко проработанные, очень развитые отношения, это теснейшая экономическая кооперация. Это огромное количество машин, тракторов, другой техники, поставленной из Беларуси на туркменский рынок. Это очень тесная кооперация в сфере образования. 9 тысяч студентов прямо сейчас учатся в Республике Беларусь.

Туркменистан – страна, богатая природным газом. Как раз этот природный дар белорусы помогают освоить. Делимся и опытом, и технологиями. Еще в 2010 году заключили контракт на строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината «под ключ». Стоимость проекта — миллиард долларов. Начинали, можно сказать, с нуля.

А ведь в свое время советские специалисты за такую работу взяться не решились. Кстати, продолжать готовить туркменских специалистов в наших вузах Беларусь настроена и дальше. Правда, подключить к сотрудничеству – предложение от Президента – нужно и ссузы. Андрей Русакович, политолог:

Запуск этого проекта позволит вывести на новый уровень не только развитие Туркменистана, но и регион в целом. Это всё-таки поставки калийных удобрений, это новый уровень земледелия и соответственно поставки сельхозтехники.