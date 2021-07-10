Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

Польское государство активно, грубо и на самом высоком правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Комментируя утечку в СМИ переписки главы канцелярии правительства Польши Михала Дворчика с премьером страны и другими высокопоставленными чиновниками, белорусский сенатор Феликс Яшков отметил, что больше всего в этой ситуации поражает азарт, с которым официальные лица Польши занимаются грязными делами. Видится полное пренебрежение нормами морали, правилами добрососедства и особый цинизм поведения в отношении белорусского народа.

Феликс Яшков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:

В самом центре скандала никто иной, как премьер-министр Польши, состоящий со своими коллегами весьма высокого государственного ранга в переписке, изобилующей подтверждениями их истинного отношения к нашей стране, ее государственности и народу. Чего только стоит одно обсуждение того факта, что официальные польские структуры, как они выражаются, «водили за нос» белорусов. Да и признание подконтрольности Варшаве экстремистских Telegram-каналов, наличия в оппозиционных структурах «своих людей» дорогого стоит.