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Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

10 июля 2021 15:47
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Польское государство активно, грубо и на самом высоком правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Комментируя утечку в СМИ переписки главы канцелярии правительства Польши Михала Дворчика с премьером страны и другими высокопоставленными чиновниками, белорусский сенатор Феликс Яшков отметил, что больше всего в этой ситуации поражает азарт, с которым официальные лица Польши занимаются грязными делами. Видится полное пренебрежение нормами морали, правилами добрососедства и особый цинизм поведения в отношении белорусского народа.

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси-4

Феликс Яшков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва:
В самом центре скандала никто иной, как премьер-министр Польши, состоящий со своими коллегами весьма высокого государственного ранга в переписке, изобилующей подтверждениями их истинного отношения к нашей стране, ее государственности и народу. Чего только стоит одно обсуждение того факта, что официальные польские структуры, как они выражаются, «водили за нос» белорусов. Да и признание подконтрольности Варшаве экстремистских Telegram-каналов, наличия в оппозиционных структурах «своих людей» дорогого стоит.

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси-7

Юлия Алексеюк:
Феликс Яшков допустил, что для некоторых польских политиков это и есть норма поведения. И задался риторическим вопросом: останется ли господин Моравецкий рукопожатным для других, более разборчивых в средствах политиков?

# Международная политика # Михал Дворчик # Феликс Яшков # Матеуш Моравецкий # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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