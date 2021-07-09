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Мария Захарова назвала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси нелепыми

09 июля 2021 13:53
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Мария Захарова прокомментировала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Она назвала обвинения в адрес нашей страны нелепыми, учитывая, что, организовывая коалиции, западные страны вмешиваются в ход жизни стран Ближнего Востока и Северной Африки, тем самым провоцируя колоссальные миграционные проблемы в первую очередь для Европейского континента.

# Международная политика # Мария Захарова

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