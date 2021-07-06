Две делегации покинули сессию ПА ОБСЕ после резолюции по Беларуси

Новости Беларуси. Запад не прекращает открытые попытки диктовать свои правила. 6 июля на Парламентской ассамблее ОБСЕ принята очередная абсурдная резолюция по Беларуси, после чего российская и белорусская делегации, принимавшие участие в формате видеосвязи, покинули сессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Документ под смешным названием «Общий подход к инакомыслию в Беларуси» инициировали Нидерланды. «Все право на выражение собственного мнения там сводится исключительно к несанкционированным митингам, которые часто сопровождаются насилием», – так прокомментировал документ глава белорусской делегации Андрей Савиных.

Вероятно, участники сессии забыли или не знают, что в таких развитых демократиях, как Франция, Германия и сами Нидерланды, подобные уличные выступления завершаются жесткими разгонами с использованием спецсредств и техники.