Сегодня – Украина, завтра – Тайвань? Рассуждаем с дипломатом о кулуарных играх Запада
Рассуждая о КНР, нельзя не сказать о ее усиливающейся роли на международной арене. Как отмечал раньше Александр Лукашенко, Китай уже стал страной, без которой не решается ничего на планете. То есть он превратился в крупного мирового игрока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Эксперты говорят, что в ближайшую пятилетку Китай перехватит у США экономическую пальму первенства. Уже по многим показателям Поднебесная обходит Соединенные Штаты. На Западе это явно понимают, а потому не прекращают попытки остановить мощного азиатского конкурента. С этой точки зрения эксперты предлагают рассматривать и украинский конфликт, цель которого не Украина (и даже не Россия), а ослабление Китая.
Но Европа задолго до начала агрессии в Украине стала ареной противостояния Китая и США. Как только появился Шелковый путь. Это транзитный коридор, который связывает Германию с КНР, и эту логистическую цепочку обязательно надо прервать. Нам в свое время тоже предлагали отказаться от участия в этой инициативе. Сразу предлагали, а потом настаивали. На VI Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил, что стратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в 2020 году. Но мы так просто партнеров не сдаем.
Так к чему привести глобальное противостояние Запада и Востока, сможет ли юань заменить доллар и какая вероятность появления нового конфликта в Индо-Китайском регионе? Более подробно предлагаю это обсудить с доктором исторических наук, дипломатом Валерием Мацелем.
Валерий Михайлович, Ni hao. Китай для вас не чужая страна. С 2013-го по 2020 годы вы возглавляли генконсульство Беларуси в Шанхае. Наше сотрудничество с Китаем началось не сегодня и не вчера, а много-много лет назад. 31 год назад мы установили дипотношения. Как считаете, насколько правильным был расклад Президента Лукашенко, когда он сделал этот стратегический поворот на Восток?
Визит Лукашенко в Китай создал практически максимально благоприятные условия для нашего бизнеса
Валерий Мацель, заведующий кафедрой экономической политики и государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Первый раз наш Президент побыл в Китае в качестве депутата нашего парламента еще в январе 1992 года, когда шло установление дипломатических отношений. И нынешний визит, о котором мы говорим, это 13-й по счету, и каждый из них действительно давал новый толчок к развитию двусторонних отношений. Мы начинали в 1992 году практически с 33 миллионов долларов. Это на фоне нынешнего 5,8 миллиарда кажется какой-то каплей. Что дал этот визит? Он создал практически максимально благоприятные условия для нашего бизнеса. Для наших компаний, министерств и ведомств. Как очень мудро заметил председатель КНР Си Цзиньпин, давайте наполнять реальным содержанием достигнутые соглашения.
Ольга Коршун:
Сегодня Беларусь и Китай вышли на такой стратегический уровень сотрудничества и благодаря тому, что и политика наша на международной арене тоже звучит в унисон. Беларусь выступает за мирное и скорейшее разрешение конфликта в Украине, и Китай на прошлой неделе опубликовал документ с 12 пунктами по ситуации в Украине. О чем на самом деле говорит нам этот план? Не зря же Китай опубликовал его. Что можно прочитать между строк?
Валерий Мацель:
Все попытки Запада замолчать этот план, сказать, что здесь китайцы просто свои цели преследуют. Здесь Китай в первую очередь очень аккуратно смотрит на международную обстановку, понимая, что войны рано или поздно заканчиваются. И здесь в одном из пунктов прямо говорится, что сторонам надо садиться за стол переговоров без каких-то дополнительных условий. И смотрите, как называется план. Политического урегулирования, а по большому счету – дипломатического. Это единственная реальная возможность прекратить этот конфликт, в которой заинтересованы все стороны. Но, к сожалению, как мы знаем, этот процесс для Украины управляется далеко не ей самой, а Соединенными Штатами Америки.
«Перестаньте разыгрывать китайскую карту»
Ольга Коршун:
Остров Тайвань, который хочет от Китая отделиться, Китай не признает. Кстати, в одном из соглашений по взаимодействию с Беларусью Китай прописал, что Беларусь должна признать целостность Китая. Мы от своей позиции не отступаем. Для нас Китай един и неделим. Но США спонсирует остров Тайвань, отправляет туда военных. И на неделе у нас очередная новость, что тайваньская армия получит еще какие-то ассигнации со стороны США, 619 миллионов долларов.
Валерий Мацель:
Тайвань, как часто говорят, это непотопляемый авианосец, который надо без конца накачивать оружием, чтобы действительно создавать бесконечную напряженность в Тайваньском проливе. Это как один из раздражителей и тормозов для спокойного развития Китайской Народной Республики. Мне в связи с этим представляется очень взвешенным и четким заявление Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики после визита Пелоси на Тайвань, где было заявлено: перестаньте разыгрывать китайскую карту.
Американцы благодаря украинскому кризису перебросили мостик от Украины к Тайваню и говорят: сегодня Украина, завтра Тайвань. И это говорит понятно о каких стратегических замыслах. И что важно. Начиная от Дэн Сяопина и заканчивая Си Цзиньпином, четко китайцы говорят: мы, конечно, хотим решить тайваньский вопрос мирным путем, путем переговоров.
В ближайшие десятилетия юань может заменить евро
Ольга Коршун:
И за то, что никакого такого глобального противостояния, которое разрешится каким-то конфликтом, не будет, наверное, говорит и экономика. Поскольку США и Китай тесно связаны в экономическом плане. Тем не менее какие-то подвижки есть. Китайцы стали меньше держать своих денег в американских облигациях. То есть меньше стали спонсировать американскую экономику. Минус 173 миллиарда. Этот сигнал, что китайцы начали выводить из США свои капиталы, нам говорит о том, что юань, возможно, в долгосрочной перспективе займет доминирующую позицию доллара как мировой валюты?
Валерий Мацель:
Юань – это очень стабильная валюта. Если она и колеблется, то на какие-то десятые доли. Речь не идет о каких-то существенных изменениях. И правительство Китая прилагает максимум усилий, чтобы эта валюта была стабильная по отношению ко всем остальным, в первую очередь к доллару. Все вы хорошо знаете, что сейчас, говоря о резервных валютах мира, на первом месте стоит доллар. Он где-то в корзине валют занимает 60 %, дальше 20 % евро, еще по 5 % йена и фунт и на третьем месте китайский юань, где-то порядка 2,9 %. Что интересно, в 2016 году эта цифра была 1,5 %. Пусть небольшая, но тенденция идет. Она реальна, и Китай это прекрасно понимает. Может ли юань заменить доллар? Я бы так не сказал, скорее всего, в ближайшие десятилетия реально может заменить евро. Однозначно, китайское руководство очень в этой части осмотрительное, здесь никакой спешки со стороны Китая не будет.
Ольга Коршун:
Спасибо большое, что пришли к нам. Конечно, мы не можем влиять на какие-то глобальные мировые процессы, тем не менее Беларусь уже ведет расчеты с Китаем в юанях.
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