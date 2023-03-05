Сегодня – Украина, завтра – Тайвань? Рассуждаем с дипломатом о кулуарных играх Запада

Рассуждая о КНР, нельзя не сказать о ее усиливающейся роли на международной арене. Как отмечал раньше Александр Лукашенко, Китай уже стал страной, без которой не решается ничего на планете. То есть он превратился в крупного мирового игрока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Эксперты говорят, что в ближайшую пятилетку Китай перехватит у США экономическую пальму первенства. Уже по многим показателям Поднебесная обходит Соединенные Штаты. На Западе это явно понимают, а потому не прекращают попытки остановить мощного азиатского конкурента. С этой точки зрения эксперты предлагают рассматривать и украинский конфликт, цель которого не Украина (и даже не Россия), а ослабление Китая. Но Европа задолго до начала агрессии в Украине стала ареной противостояния Китая и США. Как только появился Шелковый путь. Это транзитный коридор, который связывает Германию с КНР, и эту логистическую цепочку обязательно надо прервать. Нам в свое время тоже предлагали отказаться от участия в этой инициативе. Сразу предлагали, а потом настаивали. На VI Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил, что стратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в 2020 году. Но мы так просто партнеров не сдаем. Так к чему привести глобальное противостояние Запада и Востока, сможет ли юань заменить доллар и какая вероятность появления нового конфликта в Индо-Китайском регионе? Более подробно предлагаю это обсудить с доктором исторических наук, дипломатом Валерием Мацелем.

Валерий Михайлович, Ni hao. Китай для вас не чужая страна. С 2013-го по 2020 годы вы возглавляли генконсульство Беларуси в Шанхае. Наше сотрудничество с Китаем началось не сегодня и не вчера, а много-много лет назад. 31 год назад мы установили дипотношения. Как считаете, насколько правильным был расклад Президента Лукашенко, когда он сделал этот стратегический поворот на Восток? Визит Лукашенко в Китай создал практически максимально благоприятные условия для нашего бизнеса

Валерий Мацель, заведующий кафедрой экономической политики и государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Первый раз наш Президент побыл в Китае в качестве депутата нашего парламента еще в январе 1992 года, когда шло установление дипломатических отношений. И нынешний визит, о котором мы говорим, это 13-й по счету, и каждый из них действительно давал новый толчок к развитию двусторонних отношений. Мы начинали в 1992 году практически с 33 миллионов долларов. Это на фоне нынешнего 5,8 миллиарда кажется какой-то каплей. Что дал этот визит? Он создал практически максимально благоприятные условия для нашего бизнеса. Для наших компаний, министерств и ведомств. Как очень мудро заметил председатель КНР Си Цзиньпин, давайте наполнять реальным содержанием достигнутые соглашения. Ольга Коршун:

Сегодня Беларусь и Китай вышли на такой стратегический уровень сотрудничества и благодаря тому, что и политика наша на международной арене тоже звучит в унисон. Беларусь выступает за мирное и скорейшее разрешение конфликта в Украине, и Китай на прошлой неделе опубликовал документ с 12 пунктами по ситуации в Украине. О чем на самом деле говорит нам этот план? Не зря же Китай опубликовал его. Что можно прочитать между строк?

Валерий Мацель:

Все попытки Запада замолчать этот план, сказать, что здесь китайцы просто свои цели преследуют. Здесь Китай в первую очередь очень аккуратно смотрит на международную обстановку, понимая, что войны рано или поздно заканчиваются. И здесь в одном из пунктов прямо говорится, что сторонам надо садиться за стол переговоров без каких-то дополнительных условий. И смотрите, как называется план. Политического урегулирования, а по большому счету – дипломатического. Это единственная реальная возможность прекратить этот конфликт, в которой заинтересованы все стороны. Но, к сожалению, как мы знаем, этот процесс для Украины управляется далеко не ей самой, а Соединенными Штатами Америки. «Перестаньте разыгрывать китайскую карту» Ольга Коршун:

Остров Тайвань, который хочет от Китая отделиться, Китай не признает. Кстати, в одном из соглашений по взаимодействию с Беларусью Китай прописал, что Беларусь должна признать целостность Китая. Мы от своей позиции не отступаем. Для нас Китай един и неделим. Но США спонсирует остров Тайвань, отправляет туда военных. И на неделе у нас очередная новость, что тайваньская армия получит еще какие-то ассигнации со стороны США, 619 миллионов долларов.

Валерий Мацель:

Тайвань, как часто говорят, это непотопляемый авианосец, который надо без конца накачивать оружием, чтобы действительно создавать бесконечную напряженность в Тайваньском проливе. Это как один из раздражителей и тормозов для спокойного развития Китайской Народной Республики. Мне в связи с этим представляется очень взвешенным и четким заявление Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики после визита Пелоси на Тайвань, где было заявлено: перестаньте разыгрывать китайскую карту.