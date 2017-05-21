«Сегодня тяжело представить, что все министерство – чуть более 10 человек». История белорусской дипломатии в лицах и фактах

Новости Беларуси. 18 мая 25 лет назад Беларусь начала самостоятельно определять внешнюю политику. Поэтому на неделе белорусская дипломатия отметила четвертьвековой юбилей. Историй, которые стали уже общемировым достоянием по выстраиванию международных контактов и разрешению кризисов, уже накопилось не на одну книгу. Имидж Беларуси заставляет присматриваться к нашей стране как универсальной переговорной площадке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Над нашим домом чужое небо

И в окна смотрит чужой закат…

Уже два года я дома не был,

Такая служба: я – дипломат.

Рефрен песни еще советской эпохи не только описывает грустную романтику этой профессии. Ведь уже 25 лет на вопросы «Где?», «Как?» и с «Кем?» выстраивать внешние отношения Беларусь отвечает самостоятельно. Но тогда, в 91-м, после Вискулей, МИД у нас имел совершенно иной статус.

Петр Кравченко, министр иностранных дел Республики Беларусь (1991-1994 гг.):

Сёння цяжка ўявіць, што ўсё міністэрства – гэта крыху больш за 10 чалавек. Радзіме на той час такое міністэрства ў поўным аб’ёме было проста непатрэбна.

Кстати, де-юре первые страны, с которыми мы стали дружить, – Польша и Германия. Это случилось еще в 20-е годы.

Петр Кравченко:

І тут гістарычны казус, парадокс, нават у гады вайны мы не прыпынялі дыпламатычных адносін з Германіей. Проста немцы забыліся, а мы не ведали як гэта рэалізаваць. Мы з Германіей не ўсталёўвалі, а аднаўлялі адносіны.

«Проще застрелиться, чем идти с ним на переговоры», – говорил Генри Киссинджер о нашем земляке Андрее Громыко. Знаменитый «Мистер «Нет», «Угрюмый гром» почти 30 лет был главным мидовцем Советского Союза, но куда важнее иное: именно он – автор документов, на которых сегодня построена вся международная безопасность, именно с тех страниц выросла ОБСЕ. «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны» – его слова. И похоже, что диалог, а не конфликт – эдакое евангелие белорусской дипломатии, которое сегодня звучит еще громче на международной арене.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы искренне хотим сделать так, чтобы не допускать военного разрешения каких-то конфликтов, чтобы конфликты разрешались дипломатическими способами, чтобы важную роль играли интеграционные региональные структуры.

ОБСЕ, ОДКБ, МВФ, ООН – белорусская карта сотрудничества насчитывает несколько десятков таких акронимов. И порой, чтобы добиться от партнеров конструктива, приходится идти на хитрости. Так, не добившись толку от японского МИД, наши дипломаты пошли в обход.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии (2011-2016 гг.):

Можно было бы возмутиться, поднять скандал, но мы пошли по другому пути – уточнили расклад политических сил в Японии и выяснили, что ведущей силой в Японии является парламент. И мы нашли партнеров наших, которым продемонстрировали свои активы, нас пригласили в парламент, около семи раз, мы там выступили. И закончилось дело тем, что были вызваны представители МИД и им сказали, что они ведут себя неправильно. Даже не буду использовать слова, которые использовали японские парламентарии. И через несколько дней проект соглашения появился, и его подписали.

Еще одна важная грань дипломатического многоугольника – протокол. И вот этот человек, Николай Семилетников, знает о нем не понаслышке. 24 года в статусе дипломата. Он же принимал в Минске китайцев, когда только грянула перестройка. Глава делегации молча смотрела, все помечала и уехала. А через месяц приехали еще гости из Поднебесной и приоткрыли тайну записей советника.

Николай Семилетников, ветеран дипломатической службы:

Она такую интересную информацию направила, что Беларусь может стать той точкой, которую Китай может использовать для дальнейшего проникновения на Запад.

Немногим позже приезжала к нам делегация из Германии. Их отправили на визитную карточку белорусского театра – «Павлинку». Трудности перевода как они есть.

Николай Семилетников:

Что ни фраза – взрыв смеха, переводить там было трудно. Мы пришли туда, первая фраза – зал взрывается, смеется; зал затихает, переводчик работает, и тут немцы смеются. А немцы смеются – это от всей души, широко открыв рот. Три раза мы поэкспериментировали и решили – больше не надо.

Однако отдельной строкой идет визит четы Клинтон в 94 году. В совсем юную Беларусь приезжает президент мирового гегемона и едва ли не повторяет подвиг российского коллеги, который проспал Ирландию в том же году.

Петр Кравченко:

Ён гадзіну спаў у самалёце. А беларуская дэлегацыя вымушана была гэтую гадзіну чакаць у трапа самалёта. Ён выспаўся, паголены, добра апрануты выйшаў і нават не прынёс прабачэнні.

Когда брошь цена переговорам. Знаменитый госсекретарь США Мадлен Олбрайт символом на груди давала понять – как пойдет диалог. Если тяжело – надевала змею или обезьяну. Но это исключение? Или неправильный цвет запонок действительно может сорвать подписании договора? Байка из дипломатического шкафа или нет? И в целом этикет переговоров – каков он?

Сергей Рахманов:

Дипломат не должен быть небрежным. Дипломат должен быть строгим. Это соответствует протоколу, и встречают по одежке. Но самое главное для дипломата не это, ведь провожают-то по уму.

А теперь немного статистики: как и положено молодому государству, мы дружим по всему глобусу – в списке друзей 174 страны. Минск – столица СНГ, основоположник ЕАЭС, еще раньше – мы первые в ООН. А про минские соглашения вспоминать вроде как и не нужно – они постоянно на слуху. И как бы пафосно не звучало, но эксперты отмечают два главных достижения страны на геополитической карте за 25 лет: нам удалось отстоять независимость, вдобавок постсоветское пространство не превратилось в 90-х в пороховой погреб Европы именно благодаря холодным головам белорусских дипломатов. И переписывать свое миротворческое реноме Беларусь не собирается.