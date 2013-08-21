Директор французского Института международных и стратегических исследований Паскаль Бонифас в интервью «Евроньюс» прокомментировал позицию Европы в отношении трагических событий в Египте. На минувшей неделе в результате столкновений силовых структур и сторонников отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси – ставленника «Братьев-мусульман», погибли свыше 800 человек. Армия ответила жестко.

Паскаль Бонифас:

Учитывая масштаб жертв реакция Европы была слишком умеренной. Если бы подобные действия армии в отношении манифестантов произошли на Кубе, в России или Китае – реакция СМИ и политиков на Западе была бы куда более жесткой. Вот вам еще один пример того, как геополитические интересы доминируют над принципами....

Случившееся отстранение Мурси от власти и последовавшие за этим кровавые репрессии отбросили Египет на многие годы назад....

Европа потеряет свое влияние, если не будет уважать свои же принципы. И не только в свете нынешних событий, но и в долгосрочной перспективе. О каком доверии Европе можно говорить, если она с легкостью меняет свою позицию....

Мы не можем поддерживать демократию, не осуждая при этом переворот, или мятеж. Мы не имеем права утверждать, что права человека находятся в центре европейской политики и пассивно наблюдать за тем, как гибнут сотни людей.