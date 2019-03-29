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Себастьян Курц: «Малый Тростенец – место, название которого нам в Австрии долгое время было неизвестно»

29 марта 2019 07:00
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Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Деловая программа обширная. В частности, запланированы переговоры в правительстве. Ожидается, что, помимо двустороннего сотрудничества, стороны затронут и тему отношений по линии Беларусь-ЕС. Кроме того, запланировано участие канцлера во встрече с деловыми кругами.   

В Беларусь австрийская делегация прибыла большим составом – около 40 человек. Среди них представители экономического блока страны, еврейских общин, родственники погибших в Тростенце. Так, накануне Александр Лукашенко и Себастьян Курц приняли участие в церемонии открытия памятника «Массив имен» в мемориальном комплексе «Тростенец».   

Себастьян Курц: «Малый Тростенец – место, название которого нам в Австрии долгое время было неизвестно» -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Мы с большим воодушевлением и готовностью поддержали инициативу наших австрийских друзей и партнеров – установить монумент в память о гражданах Австрии, погибших в лагере смерти «Тростенец». Пусть этот каменный символ станет вечным напоминанием о том, что мир действительно очень хрупок, а человеческая жизнь бесценна.   

Себастьян Курц: «Малый Тростенец – место, название которого нам в Австрии долгое время было неизвестно» -4

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:  
Малый Тростенец – место, название которого нам в Австрии долгое время было неизвестно. Лишь спустя много лет после окончания войны мы начали вспоминать об этом месте, где совершались бесчисленные, непостижимые разумом преступления. Преступления против человечности. Преступления, детали которых мы можем сегодня исследовать, назвать, однако не можем понять.   

Себастьян Курц: «Малый Тростенец – место, название которого нам в Австрии долгое время было неизвестно» -7

Посвящена мемориальная композиция более 10 тысячам замученным австрийским евреям. Новый памятник – расколотый на 10 частей камень. Монументальные элементы символизируют «составы смерти».   

Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма «Массив имён»

# Вторая мировая война # Александр Лукашенко # Себастьян Курц # Фотофакт

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