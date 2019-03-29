Себастьян Курц: «Малый Тростенец – место, название которого нам в Австрии долгое время было неизвестно»

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деловая программа обширная. В частности, запланированы переговоры в правительстве. Ожидается, что, помимо двустороннего сотрудничества, стороны затронут и тему отношений по линии Беларусь-ЕС. Кроме того, запланировано участие канцлера во встрече с деловыми кругами.

В Беларусь австрийская делегация прибыла большим составом – около 40 человек. Среди них представители экономического блока страны, еврейских общин, родственники погибших в Тростенце. Так, накануне Александр Лукашенко и Себастьян Курц приняли участие в церемонии открытия памятника «Массив имен» в мемориальном комплексе «Тростенец».