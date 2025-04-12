Прямой эфир

В Париже +18 градусов, а в Риме +23 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе

12 апреля 2025 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе. 

В Париже +18 градусов, а в Риме +23 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +18 градусов. В Вене облачно +21, в Риме ожидается +23. Пройдет кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +18 градусов. В Испанской столице с дождем.

В Париже +18 градусов, а в Риме +23 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +16. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +8. Будет облачно. 22 со знаком плюс будет отмечено в Афинах без осадков.

В Париже +18 градусов, а в Риме +23 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +17 в дневные часы без существенных осадков. В Вильнюсе 19 со знаком плюс, переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +22, без существенных осадков. +12 в Киеве, облачность с прояснениями. В Москве +5, пройдет небольшой дождь.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Кратковременные дожди, грозы и до +25 – погода в Беларуси на неделю
12 апреля 2025 16:45

Кратковременные дожди, грозы и до +25 – погода в Беларуси на неделю

В Вене +5, без осадков, а в Москве пройдёт дождь – погода в Европе на середину апреля
05 апреля 2025 15:31

В Вене +5, без осадков, а в Москве пройдёт дождь – погода в Европе на середину апреля

Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля
05 апреля 2025 15:28

Мокрый снег с дождём и гололедица – погода в Беларуси на вторую неделю апреля