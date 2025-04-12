В Париже +18 градусов, а в Риме +23 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе

К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе.
К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +18 градусов. В Вене облачно +21, в Риме ожидается +23. Пройдет кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +18 градусов. В Испанской столице с дождем.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +16. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +8. Будет облачно. 22 со знаком плюс будет отмечено в Афинах без осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +17 в дневные часы без существенных осадков. В Вильнюсе 19 со знаком плюс, переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +22, без существенных осадков. +12 в Киеве, облачность с прояснениями. В Москве +5, пройдет небольшой дождь.