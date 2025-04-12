Кратковременные дожди, грозы и до +25 – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В республике прогнозируется теплая и неустойчивая погода, которую будут формировать малоактивные фронты и морские воздушные массы, поступающие с юго-запада и юга Европы. Местами по стране будут проходить кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. По ночам слабый туман.

Температура воздуха будет постепенно расти и составит в начале недели от +11 до +19, до +17, +24 во второй половине. Местами, преимущественно по южной половине страны, есть вероятность повышения до +25…+26 градусов. В ночные часы температура повысится от +6 до +13.

Подробнее о погоде в областях Беларуси: