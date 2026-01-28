Прямой эфир

В Совете мира приветствовали Беларусь в качестве одного из учредителей

28 января 2026 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Совет мира приветствует Беларусь в качестве одного из учредителей нашей растущей международной организации», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Совета мира в соцсети X, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Совете мира приветствовали Беларусь в качестве одного из учредителей-2

Ранее Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к новой структуре, которую предложил создать американский Президент. В церемонии утверждения Устава Совета мира участвовал наш посол в Швейцарии. Она прошла во время Всемирного экономического форума в Давосе. 

Совет мира изначально задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. Однако, по задумке главы Белого дома, это будет международная организация, «стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой их возникновения». 

В обновленном списке число соучредителей Совета мира возросло до 26 – к первоначальному перечню присоединились семь новых стран.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Япония планируют развивать межпарламентское сотрудничество
27 января 2026 13:40

Беларусь и Япония планируют развивать межпарламентское сотрудничество

Шмидт: Трамп видит налаживание отношений с Россией в призме конфликта в Украине именно с участием Беларуси
25 января 2026 19:45

Шмидт: Трамп видит налаживание отношений с Россией в призме конфликта в Украине именно с участием Беларуси

Ральф Боссхард: приглашение Лукашенко в Совет мира было логичным
25 января 2026 19:35

Ральф Боссхард: приглашение Лукашенко в Совет мира было логичным