В Совете мира приветствовали Беларусь в качестве одного из учредителей

«Совет мира приветствует Беларусь в качестве одного из учредителей нашей растущей международной организации», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте Совета мира в соцсети X, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к новой структуре, которую предложил создать американский Президент. В церемонии утверждения Устава Совета мира участвовал наш посол в Швейцарии. Она прошла во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Совет мира изначально задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. Однако, по задумке главы Белого дома, это будет международная организация, «стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой их возникновения».